Des limaces géantes envahissent la ville de Floride et les autorités utilisent même des chiens pour les ramasser

Pour la troisième fois depuis des décennies, une ville de Floride est touchée par l’invasion de limaces africaines géantes (Fulica Lissachatine), obligeant les autorités municipales à réaliser une cartographie de l’incidence élevée d’animaux afin de les collecter.

Si le sujet vous semble familier, félicitations pour votre bonne mémoire : ces mêmes limaces ont fait l’actualité ici en Apparence numérique en octobre 2021. Que personne ne les accuse d’être impatients ou de ne pas s’en tenir à un objectif.

Une limace africaine géante, qui se moque clairement d’elle pour la photo : les spécimens de l’espèce peuvent mesurer jusqu’à 20 centimètres et mangeront à peu près tout sur leur passage (Image : Dave Montreuil/)

Selon les informations publiées par le Florida Department of Consumer and Agricultural Services, les limaces géantes semblent être les plus concentrées dans le Nouveau Port Richeyoù les autorités sanitaires et de lutte contre les zoonoses ont établi une zone de quarantaine.

Au total, une trentaine d’agents ont collecté 1 016 limaces trouvées sur 29 propriétés, allant de petites fermes à des maisons plus urbanisées – car menacer la production agricole ne suffit pas pour une limace qui, en théorie, peut même manger votre maison.

« Nous sommes très chanceux d’avoir une équipe expérimentée qui prévient, détecte et traite les menaces invasives », a déclaré la commissaire du département Nikki Fried, en utilisant le verbe « prévenir » de manière plus flexible. « Laissez-moi vous assurer que nous allons éradiquer ces limaces géantes. Nous l’avons déjà fait deux fois, et nous allons le refaire – ce n’est pas une question de ‘si’, mais de ‘quand’ ».

Naturellement, une question d’honneur pour l’hôtesse de l’air.

Selon le Dr Greg Hodges, directeur adjoint de la division de l’industrie végétale de l’autorité, ce tumulte a commencé en 1966, lorsque trois individus de l’espèce de limaces géantes africaines ont été introduits en contrebande à Miami. Trois ans plus tard, la première «épidémie» est survenue, qui a lancé le programme d’éradication. Sur plusieurs années, environ 17 000 limaces ont été trouvées, pour un coût de 1 million de dollars américains.

Un deuxième programme d’éradication a été lancé en 2011, coûtant la somme incroyable de 23 millions de dollars américains. Cependant, ce programme était plus pérenne, restant sous surveillance pendant plusieurs années jusqu’à la dernière éradication signalée, en 2021. La sécurité était enfin assurée.

Mais non : le 23 juin, de nouveaux spécimens de la limace géante ont été identifiés dans le comté de Pasco, où la quarantaine actuelle est en vigueur.

Selon Hodges, il est interdit aux États-Unis de posséder une limace géante, sauf autorisation spéciale. Comme c’est un animal qui donne naissance à des parasites, son contrôle est extrêmement difficile, et le fait qu’ils mangent, eh bien, tout ce qui leur arrive, comporte plusieurs risques non seulement pour l’industrie locale, mais aussi pour la sécurité des personnes. . Dans au moins deux cas lors des premières éradications, les fondations des maisons ont dû être renforcées car les limaces se transformaient en colonnes centrales et pensaient « oups, festin !

Et quiconque pense que le programme d’éradication est simple se trompe : bien qu’elles soient nuisibles, les limaces géantes sont toujours éliminées une à une, à la main. Et comme si cela ne suffisait pas, des unités canines sont spécialement formées pour repérer les insectes et… s’asseoir.

« Nous ne voulons pas que les chiens mettent des limaces dans leur bouche pour la même raison que nous ne voulons pas que les gens les ramassent à mains nues », a déclaré Hodges.

En tout cas, la situation semble être sous contrôle et aucun dégât grave n’a été signalé. Mais ne soyez pas surpris si nous finissons par écrire à nouveau à ce sujet l’année prochaine.

