Ce millionnaire a acheté un radar de la guerre froide pour chasser les ovnis

Le millionnaire William Sachiti, qui a fait fortune grâce à son expertise en robotique et en intelligence artificielle (IA), a acquis un radar britannique créé au plus fort de la guerre froide pour, selon ses propres mots, rechercher des objets volants non identifiés (OVNI).

Dans une interview avec Motherboard, Sachiti a déclaré que la partie OVNI « était une sorte de blague », mais a assuré que beaucoup l’ont prise au sérieux, l’approchant pour ressusciter le radar dans le but spécifique de rechercher des signaux qui ne peuvent pas – ou ne veulent pas. voulez être – expliqué par les autorités de l’aviation.

