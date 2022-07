La Russie construit une structure anti-satellite… selon des images satellites

Peut-être la plus grande ironie de cette semaine, les images satellites de Google Earth ont montré que la Russie est en train de construire… une structure anti-satellite composée d’un système de lasers qui peuvent aveugler des objets considérés comme des ennemis sur l’orbite terrestre.

Selon les informations diffusées, des travaux de construction sont en cours à l’intérieur du Krona, un bâtiment lié au programme spatial russe et géré par le ministère de la Défense du président Vladimir Poutine. Krona abrite également le radiotélescope RATAN-600.

Lire aussi

Des images montrent que le gouvernement russe développe un projet anti-satellite appelé « Kalina », qui peut aveugler en permanence les satellites dans l’espace.

Les images de Google Earth ont donné lieu à des demandes publiques de documentation et à des enquêtes ouvertes, qui ont révélé que la Russie avait surnommé le projet anti-satellite « Kalina ». Selon la documentation comptable obtenue par Space Review, le système laser est conçu pour mener une « guerre électro-optique » – en bref, tirer des lasers si brillants qu’ils peuvent aveugler en permanence les satellites d’autres nations, endommageant leurs capteurs optiques.

Toujours selon la documentation, le projet est né il y a plusieurs années, mais n’a commencé à sortir de la planche à dessin que récemment, à l’intérieur d’un centre de surveillance en Russie spécifiquement équipé de la technologie LiDAR.

La nouvelle survient alors que l’on s’inquiète de plus en plus de l’application des technologies militaires dans le contexte de l’exploration spatiale : en 2021, le général de l’armée américaine David S. Thompson a déclaré au Washington Post que « les satellites sont attaqués tous les jours ». En mai de cette année, le PDG de SpaceX, Elon Musk, a affirmé que le gouvernement russe « intensifiait ses efforts » pour brouiller ou brouiller le signal des satellites Starlink, qui ont été cédés à l’Ukraine après le début de la guerre russo-ukrainienne.

De plus, un article publié cette année par la revue chinoise Modern Defense Technology affirme que les ingénieurs et experts de Pékin tentent de développer « une méthode de tuer en douceur et dur tuer» pour lutter contre les satellites Starlink : « soft kill » est un terme militaire appliqué à l’action de couper certaines fonctions d’une cible électronique. Un « hard kill » est la désactivation complète de la cible – comme un satellite.

Jusqu’à présent, cependant, personne n’a commenté le projet Kalina.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !