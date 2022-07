Des scientifiques découvrent de nouvelles espèces de dinosaures avec des « petits bras de T-Rex »

Des spécialistes du musée paléontologique Ernesto Bachmann de Neuquén, en Argentine, ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure dont l’anatomie comportait également les « petits bras » popularisés par le T-Rex. Cette espèce a reçu le nom de « Meraxes gigas”.

Fait intéressant, bien qu’ils appartiennent au même groupe biologique majeur, Tyrannosaurus et Meraxes ont évolué indépendamment, mais ont développé des traits similaires – de sorte que le nouveau dinosaure portait également les « bras T-Rex » (qui indique « petits T-Rex », ils ont rien : chaque bras pouvait soulever entre 90 et 100 kg).

O Meraxes gigas C’était un dinosaure avec des armes légères, tout comme le t-rexmais les espèces étaient séparées de 20 millions d’années et présentaient plusieurs différences (Image : Carlos Papolio/Reproduction)

« Le fossile de M. gigas montre des régions détaillées, complètes et inédites du squelette, telles que les bras et les jambes, qui nous ont aidés à comprendre certaines des tendances évolutives et l’anatomie de Carcharodontosauridés — le groupe auquel le M. gigas« , a déclaré Juan Canale, chef de projet d’excavation.

Les experts qui signent une étude sur la nouvelle espèce le garantissent cependant : bien qu’ils soient similaires, les deux dinosaures sont bien distincts. O M. gigas s’est éteint environ 20 millions d’années avant la naissance de Tyrannosaurus, et la similitude entre un dinosaure et un autre par rapport aux « petits bras T-Rex » était une évolution avantageuse mais sans rapport.

« Je suis convaincu que ces armes disproportionnellement légères avaient une sorte de fonction », a déclaré Canale. « Le squelette montre de grandes attaches musculaires et un collier pectoral entièrement développé, de sorte que les bras avaient des muscles puissants. » En pratique, ce n’est pas comme si ces membres étaient inutiles pour les animaux, mais plutôt que leur fonction exacte n’a pas encore été exactement déterminée par la recherche.

Bien sûr, nous ne parlons pas de chasse : des études antérieures ont déjà stipulé que plus la tête d’un de ces animaux est grosse, plus les bras sont petits. Comme Tyrannosaurus et Meraxes avaient plusieurs mécanismes osseux dans la mâchoire et des muscles extrêmement forts dans le cou, toute la partie prédation se faisait par la tête.

Canale suppose que, comme le tyrannosaure, les meraxes utilisaient leurs bras pour tenir les femelles de leur espèce pendant l’accouplement ou pour trouver une sorte de soutien supplémentaire pour se lever au réveil ou en tombant.

Le fossile trouvé était assez complet, ce qui a permis aux scientifiques d’identifier avec précision plus de détails sur l’animal : lorsqu’il est mort, il avait environ 45 ans, mesurant quelque chose de près de 11 mètres (m) de longueur (du nez à la queue) et pesant plus ou moins moins moins quatre tonnes (4 000 kg).

De plus, la distinction évidente qu’il s’agissait d’un individu adulte était la présence de petites bosses – quelque chose comme des « cornes » ou des « couronnes » – sur le front et autour des yeux.

Canale pense que ces détails faciaux ont servi d’attraction pour attirer l’attention des femelles de l’espèce, mais comme l’observation directe est impossible, il a dit qu’il était ravi de continuer à étudier le fossile, qui, selon lui, est dans « une forme inestimable ».

L’étude complète a été publiée dans la revue scientifique Biologie actuelle.

