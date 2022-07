Un projet d’astronomie amateur découvre 34 étoiles « ratées » : comprendre

Des dizaines d’étoiles « ratées » – le nom populaire donné aux naines brunes – ont été identifiées par l’astronome amateur Frank Kiwy, à travers le projet « Backyard Worlds : Planet 9 », mené par l’entité de science citoyenne Zooniverse.

Les étoiles classées « naines brunes » – ou « échouées » – sont des objets mystérieux qui suscitent de nombreux débats dans la communauté scientifique : transportant jusqu’à 12 fois la taille de Jupiter, mais moins de la moitié de notre Soleil, les experts du domaine ont n’est pas encore parvenu à un consensus. S’agit-il d’étoiles d’une forme différente ou simplement de planètes incroyablement massives ?

Lire aussi

La naine brune 2MASSWJ 1207334−393254 (au centre) correspond à la liste des étoiles « ratées » connues, mais les objets restent un mystère pour les scientifiques.

Le projet Zooniverse est le mieux placé pour répondre à la question, car il se concentre uniquement sur la recherche de naines brunes : pendant la recherche, Kiwy analysait un catalogue de 4 milliards d’objets célestes (Catalogue source DR2de NOIRLab), à la recherche d’objets ayant la même couleur que ce type d’étoile.

En tout, l’astronome amateur a trouvé 2 500 objets qui pourraient être des naines brunes. Parmi ceux-ci, un raffinement de la recherche a détecté 34 systèmes d’étoiles binaires (systèmes où deux étoiles sont maintenues ensemble par le même centre de masse) où la supposée naine brune était accompagnée d’une naine blanche – le noyau restant après une étoile de proportions similaires du Soleil brûlent tout leur hydrogène et deviennent supernova.

Dans tous ces systèmes, les étoiles sont très proches les unes des autres, les plus éloignées étant séparées de 8 500 unités astronomiques (UA) et les plus proches, de « seulement » 170 UA. Une unité astronomique est égale à la distance de la Terre au Soleil – 150 millions de kilomètres (km). Le Soleil est, par exemple, à 253 000 UA du système stellaire le plus proche de nous – Alpha Centauri.

On s’attend à ce que l’article résultant de cette recherche, en pré-publication sur arXiv et en voie de Journal astronomiqueaider la communauté à étudier les « étoiles manquées » avec plus d’attention aux détails et, espérons-le, nous faire mieux comprendre ces objets.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !