Poissons translucides bizarres trouvés dans les profondeurs de l’océan

Le fond de l’océan abrite des animaux qui peuvent nous sembler un peu curieux. Parmi les créatures bizarres qui imprègnent les mers se trouve ce poisson translucide ressemblant à de la gelée, qui a été repéré par une équipe de recherche étudiant la mer près de l’Alaska.

Ce petit animal peut vivre à plus de 830 mètres de profondeur et se trouve dans l’océan Pacifique Nord. L’acte a été pris par des membres de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis et publié sur Twitter.

Le poisson escargot tacheté (cristallichthys cyclospilus) a été décrit par Sarah Friedman, qui a partagé l’image, comme « de la gelée ». Dans une interview avec Live Science. la chercheuse a dit qu’elle avait l’impression de « tenir un morceau de gélatine ».

Le scientifique explique également que cet aspect bizarre est une adaptation de l’animal pour survivre. « On pense que c’est une adaptation pour maintenir une flottabilité neutre et nager efficacement tout en faisant face à la pression écrasante de la mer profonde. »