La NASA publie de superbes photos de la lune volcanique de Jupiter et de la surface de la planète

Depuis 2016, la sonde spatiale Juno photographie Jupiter sur l’orbite de la planète. Il y a deux jours, le vaisseau spatial s’est approché de la lune Io et a réalisé l’enregistrement le plus proche de la lune volcanique géante du système solaire.

Les superbes photos de Jupiter ont été publiées par la NASA. La sonde a également réalisé de nouveaux enregistrements qui montrent en détail les nuages ​​de l’atmosphère gazeuse de la planète. Les enregistrements ont été faits le 5 de ce mois.

Io est le corps du système solaire avec le plus haut niveau d’activité volcanique jamais enregistré. Sur les images, il est possible de voir une coloration jaunâtre, toujours mêlée de rouge, d’orange et de noir. Cette coloration est précisément due au dégagement important de composés soufrés par les volcans de la planète.