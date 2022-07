Une étude japonaise indique que les particules radioactives dans l’océan marquent le début d’une nouvelle ère géologique

Des scientifiques de l’Université de Tokyo, au Japon, ont collecté des particules de désintégration radioactive dans les océans au nord du Pacifique et, après analyse, indiquent qu’un tel matériau pourrait être considéré comme le point d’entrée d’une nouvelle ère géologique.

Officiellement, nous vivons dans la « période holocène », qui a théoriquement commencé il y a 11 700 ans. Cependant, la communauté scientifique ne peut plus parvenir à un consensus sur la permanence de cette période, ou si les actions humaines des siècles derniers ont déjà apporté une nouvelle période – classée par certains comme « Anthropocène ».

La période Holocène est celle où nous vivons officiellement, mais les partisans de l’Anthropocène affirment qu’une nouvelle ère géologique a commencé avec la révolution industrielle et le réchauffement climatique (Image : Wirestock Creators/)

Selon l’étude, ces biomarqueurs radioactifs proviennent d’essais nucléaires effectués le long des côtes japonaises dans les années 1950, avec des échantillons prélevés sur un terrain qui surplombe la baie de Tokyo jusqu’à Ishigaki, au sud-ouest d’Okinawa. La conclusion est que l’Anthropocène, en théorie, a commencé en 1954.

« Notre mission était de trouver des indications claires d’une désintégration entre le début des années 1950 et 1963, lorsque les tests radioactifs ont pratiquement cessé. Nous avons extrait des carottes essentielles d’échantillons de la région de la baie et avons vu des signes clairs de plutonium provenant de cette désintégration », a déclaré Yusuke Yokoyama, géoscientifique à l’université.

« Cependant », a-t-il poursuivi, « nous avons également collecté des squelettes de corail de l’île d’Ishigaki, qui contenaient la même décomposition. La comparaison des sédiments coralliens nous permet d’avoir une date plus précise sur les signatures de l’endroit où nous capturons ces sédiments.

Comme les arbres sur terre, les coraux ont aussi des anneaux qui ne disent pas grand-chose sur la qualité de l’eau, mais sont d’excellents outils pour établir des dates précises. Les scientifiques ont donc effectué plusieurs analyses – dont la spectrométrie de masse par accélération, ou « AMS » – pour identifier des isotopes radioactifs spécifiques dans les échantillons.

« Il était difficile d’analyser le plutonium de nos échantillons car, au cours de la période évaluée, environ trois tonnes de plutonium ont été déversées dans la mer et l’atmosphère, mais ces tonnes ont été largement dispersées. Nous avons donc dû rechercher des signatures incroyablement petites », a déclaré Yokoyama.

La conclusion de l’étude ajoute un élément de plus à un débat de longue date : non seulement il n’y a pas de consensus sur le fait que nous avons déjà atteint la fin de l’Holocène, mais même les partisans de la nouvelle ère géologique – l’Anthropocène – ne s’accordent pas sur le début supposé de cette période : certains admettent la révolution industrielle comme point de départ, tandis que d’autres utilisent l’augmentation des émissions de carbone et le réchauffement climatique comme métrique.

« Ce travail est important non seulement pour solidifier la définition de ce qu’est l’Anthropocène, mais aussi parce que l’utilisation réussie de notre méthode peut être appliquée à l’amélioration des modèles océaniques et climatiques, ou même à l’exploration d’anciens tsunamis et d’autres risques géologiques », a déclaré Yokoyama.

L’étude complète a été publiée dans la revue Rapports scientifiques.

