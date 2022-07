James Webb révèle la vue infrarouge la plus profonde de l’univers dans une nouvelle image

Une image de test publiée par la NASA a montré un grand potentiel du télescope spatial James Webb, qui a enregistré la vue infrarouge la plus longue et la plus profonde de notre univers. L’image a été publiée mercredi dernier (6) et, selon les informations, a été capturée par l’instrument « Capteur de guidage fin» (FGS), sur une période de huit jours.

L’image est en fait un composite de 72 enregistrements sur 32 heures d’exposition. Malgré la beauté du matériau – que vous pouvez voir ci-dessous -, des experts de l’Agence spatiale canadienne, qui a construit le FGS, ont souligné que l’instrument n’est pas scientifique et que son but est de s’assurer que le télescope « regarde » sa cible de manière appropriée. .

