La NASA lancera des fusées-sondes pour enquêter sur l’habitabilité du système Alpha Centauri

L’agence spatiale américaine (NASA) a confirmé son intention de lancer deux fusées-sondes plus tard ce mois-ci qui enquêteront sur l’éventuelle habitabilité du système. Alpha Centauri. Selon les informations diffusées, un complexe commercial en Australie sera responsable des deux lancements.

Le système Alpha Centaurisituée à environ 4,3 années-lumière de la Terre, est formée d’un trio d’étoiles composé de la paire binaire Alpha du Centaure A et Alpha du Centaure BOutre le prochain centaure. Dans les enquêtes passées, nous n’avons identifié la présence d’aucune planète dans la région, mais nous voulons toujours savoir si le trio peut apporter des conditions favorables à la vie ou si le rayonnement des trois étoiles sœurs peut être nocif.

L’expérience SISTINE, sur une photo avant son assemblage, publiée par la NASA (Image : NASA Wallops/Disclosure)

Le rayonnement ultraviolet, contrairement à ce que des enseignements plus simplistes laissent croire, est un objet d’étude très complexe : en bonne quantité, il est capable de décomposer des produits chimiques tels que le méthane, le faisant se reformer en organismes plus complexes et, avec de la chance, créer la composition moléculaire nécessaire pour commencer la construction de ce que nous entendons par « vie ».

D’un autre côté, des quantités exagérées peuvent détruire la vapeur d’eau, détruisant efficacement l’atmosphère d’une planète et la laissant exposée aux rayons du soleil sans aucune protection. Avez-vous déjà remarqué à quel point Mars est complètement désertique ? C’est la raison.

Au total, il y a deux expériences – dont l’une a été lancée mercredi dernier (6) : SISTINE (Suborbital Imaging Spectrograph for Transitional Near Exoplanet Irradiation). L’autre, DEUCE (« Two-Channel Extreme Ultraviolet Continuous Experiment ») devrait quitter le même endroit d’ici le 12, mardi prochain.

Les fusées-sondes, contrairement aux lancements plus courants, ne sont équipées que pour des trajets extrêmement courts : elles quittent la Terre et se rendent dans la région suborbitale pour effectuer des observations entre 15 et 20 minutes avant de rentrer dans notre atmosphère. Dans ce cas précis, les deux missions doivent être lancées depuis l’hémisphère sud, car le système Alpha Centauri n’est pas visible à des latitudes supérieures à 29 degrés nord. En pratique, vous ne pouvez le voir que d’un visage court si vous êtes en Floride, mais sous l’équateur, il est le plus visible.

Les expériences de la NASA cherchent à analyser le potentiel d’habitabilité des étoiles qui composent le système Alpha Centauri, à travers des évaluations de leur rayonnement ultraviolet (Image : NASA/ESA/Disclosure)

DEUCE et SISTINE sont des expériences distinctes mais complémentaires : la première observe les ondes ultraviolettes de courte durée, tandis que la seconde fait de même pour les ondes plus longues. L’idée est d’analyser les deux sources de données pour savoir où elles se croisent et de les utiliser comme une base d’informations unique.

« Comprendre le rayonnement ultraviolet est extrêmement important pour comprendre ce qui rend une planète habitable », a déclaré Brian Fleming, chercheur principal de la mission DEUCE. Selon lui, ce type d’observation est compliqué à faire depuis la surface de la Terre, étant donné que notre couche d’ozone bloque les rayons ultraviolets (une bonne chose, d’ailleurs, compte tenu du fait qu’ils augmentent le risque de cancer de la peau). D’où le besoin de fusées.

Ce contexte ne nous empêche pas d’obtenir des données extrêmement complexes sur le rayonnement ultraviolet du soleil, par exemple. Le problème est que, bien que nous sachions comment cela fonctionne dans notre étoile, nous n’avons pas de paramètre de comparaison pour savoir à quel point notre étoile est normale – ou anormale – par rapport au rayonnement provenant d’autres étoiles.

À ce stade, le trio de stars – plus encore, les binaires Alpha du Centaure A et B – est un candidat idéal pour des études du type : les étoiles en question sont très proches de nous, ce qui évite les distorsions de rayonnement. Au-delà, ils ont des masses et des températures relativement similaires au Soleil.

« Observer le potentiel de rayonnement et d’habitabilité d’Alpha Centauri nous permettra de savoir si d’autres étoiles semblables au Soleil ont le même environnement de rayonnement ou s’il y a des fluctuations », a déclaré Kevin France, astrophysicien à l’Université du Colorado-Boulder et chercheur principal de l’étude. expérience.

