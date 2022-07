Les scientifiques parlent de « météore diurne » au milieu des rapports de boule de feu néo-zélandais

Des citoyens de la région de l’île du Nord de la Nouvelle-Zélande ont publié sur les réseaux sociaux l’apparition de ce qui pourrait être un « météore diurne », selon des scientifiques. Les rapports disent que le ciel était plus clair que d’habitude et certains mentionnent même un bruit rugissant, « comme un tremblement de terre ».

Les instituts techniques affirment avoir capturé des informations telles qu’une onde sonore (Geonet) et une traînée de lumière et de fumée (Metservice). Dans les deux cas, personne n’a confirmé qu’il s’agissait d’un météore diurne, mais la chronologie des captures correspondait aux rapports sur Internet et dans les médias locaux.

En pratique, il n’y a pas beaucoup de différence entre les météores se produisant le jour ou la nuit. Ce sont les mêmes objets dans la nature, mais les diurnes sont plus difficiles à observer car, non seulement ils sont naturellement brillants, mais nous avons encore la lumière du soleil pour gêner les observations. En d’autres termes, ils sont beaucoup plus rares.

Pourtant, nous avons eu des exemples récents en astronomie, comme la pluie de météores Arietida, une pluie provenant de la constellation du Bélier, dans laquelle certains objets individuels brillaient de mille feux et pouvaient être observés dans le ciel de diverses régions, début juin.

En Nouvelle-Zélande, le plombier Curtis Powell a capturé le phénomène avec la caméra du tableau de bord de sa voiture alors qu’il se dirigeait vers le comté de Shannon : « Nous allions au travail quand j’ai vu une ligne bleue tomber du ciel, puis une lumière massive. C’est brillant. J’ai réalisé que ma caméra enregistrait alors j’ai téléchargé la vidéo – une expérience unique dans une vie », a-t-il déclaré. Gardien.

Sur les réseaux sociaux – en particulier sur Twitter – les utilisateurs ont partagé des photos et des rapports de l’observation. « Je suis content que d’autres personnes l’aient vu aussi… Je pensais que je voyais des choses », a déclaré un internaute.

« Dans toute ma carrière, je n’ai vu qu’un seul météore diurne », a déclaré le Dr. Duncan Steel, un scientifique spatial basé à Wellington, qui a affirmé que l’objet était probablement un morceau cassé d’un météore plus gros. « Ils proviennent de macro-météores qui traversent l’atmosphère très rapidement – généralement 30 kilomètres par seconde. [km/s]. Pour être vu pendant la journée, il faudrait qu’il soit assez gros, quelque chose de la taille d’un ballon de rugby ou plus gros – c’est ce qui les rend si rares.

