Les scientifiques cherchent à démêler le sexe des dinosaures et à trouver des similitudes avec les humains

Freud a dit un jour : « ce qui guide la vie des êtres humains, c’est le plaisir ». Serions-nous des répétiteurs du même comportement qui remonte à des millions d’années ? Après tout, les chercheurs arrivent à une conclusion plutôt excitante : les dinosaures n’ont réussi à survivre pendant de nombreuses années que grâce au sexe ! Et cela a été fait dans les arbres, sous l’eau, dans les airs, sous les ouragans et à l’intérieur des grottes.

Toujours avec le postulat qui prévaut jusqu’à aujourd’hui : la recherche incessante du plaisir du point de vue du stimulus charnel mis en évidence par la nature elle-même. Procréation? Une conséquence. Mais en fait, des détails sordides sont démêlés par la science. Vous voulez savoir ce qu’ils sont? Alors continuez à lire !

Image : Mark König

pas de discussion au bar

Les résultats font partie d’études menées à l’Université de Bristol, au Royaume-Uni, sous la responsabilité du Dr. Jacob Vinther

Les scientifiques cherchaient des preuves gravées dans la peau et les os des dinosaures, car jusqu’à présent, on ignorait exactement comment ils s’accouplaient.

Après tout, au 21e siècle, il y a encore un vide parmi les chercheurs sur la façon d’identifier les hommes des femmes. Encore moins sur la façon dont ils se courtisaient ou sur le type d’organes génitaux qu’ils avaient.

Et comment progressez-vous dans cette quête ? À travers des images de tortues qui étaient excitées au moment de leur mort. Ils maintiennent des positions similaires, toujours face à face, une situation très similaire à celles identifiées dans les os de dinosaures. Et vous savez la chose la plus intrigante ? Bien qu’ils soient séparés, ils sont toujours restés avec leurs organes génitaux collés ou attachés l’un à l’autre.

Face à cette évidence, Vinther s’est rendu compte que le sexe préhistorique était prépondérant pour le maintien des espèces et aussi pour le maintien d’un « certain sens de la communauté ».

« Par les images des ossements, beaucoup ont été pris par surprise. C’est parce que leurs queues se chevauchent. Je crois qu’ils ont été pris en flagrant délit », a déclaré le chercheur. Sans autres exemples, Vinther reconnaît que la théorie est hautement spéculative et n’est encore qu’une idée nouvelle.

Au fond du lagon bleu

Cependant, il existe une autre source moins ambiguë de faits sexuels sur les dinosaures – un fossile qui a captivé l’attention du monde avec son arrière-train. C’est le Psittacosaure.

Personne ne sait quelles positions sexuelles utilisaient les plus grands dinosaures. Mais une réalité était présente : beaucoup étaient écrasés.

Et le Psittacosaurus peut être comparé à un chien de la race Labrador : il mesurait 91 cm de la tête à la queue, bien charpenté, ce qui attirait certainement plusieurs femelles, toujours avec amour dans l’eau.

Les psittacosaures ont peut-être utilisé leur croupe pour inciter leurs compagnons à s’accoupler. Image : Zaria Gorvett

mélanine évidente

Une autre découverte qui est sur le point d’être prouvée par la recherche est que les reptiles transportent une grande quantité de mélanine dans leurs organes génitaux.

Il apporte une couleur plus foncée à une gamme kaléidoscopique d’utilisations dans le monde naturel, de son application en tant que pigment dans l’encre de seiche à sa fonction de couche protectrice sur le dos de nos yeux. Serait-ce un cobra ?

« Par exemple, les insectes… ils utilisent la mélanine comme une sorte de système immunitaire pour se protéger contre les infections. Donc, si vous percez un trou dans un papillon de nuit, par exemple, avec une aiguille [isso não é recomendado]donc la zone autour de laquelle vous percez le trou sécrètera de la mélanine », explique Vinther.

Pour cette raison, de nombreux animaux, y compris les humains, ont des concentrations plus élevées de mélanine – et donc une peau plus foncée – autour de leurs organes génitaux.

C’est vrai

Et cela est aussi vrai pour les dinosaures que pour les humains. Mais il y a d’autres découvertes intrigantes : Vinther explique avec enthousiasme les nombreuses autres caractéristiques de la croupe du psittacosaure avec des détails impressionnants.

« Maintenant, nous pouvons reconstituer la morphologie du cloaque et nous pouvons montrer qu’il avait deux types de lèvres qui s’élargissaient comme ça », explique Vinther, en faisant un V avec ses doigts. Serait-ce le signe avant-coureur du symbole devenu mondialement connu sous le nom de Rock n’ Roll ?

« Et à l’extérieur, il y avait des pigments. Mais voici la chose intéressante, parce que ce n’est pas autour de l’ouverture, [como logicamente seria] si c’était pour une infection microbienne. Ils mettaient donc du pigment là-bas pour faire de la », a-t-il déclaré.

Si c’est vrai, ce serait sans précédent – annoncer votre croupe à des partenaires potentiels, comme le font les babouins, est extrêmement inhabituel chez les oiseaux modernes, les descendants des dinosaures aviaires.

« Ils utilisent beaucoup de signaux visuels », explique Vinther, expliquant qu’ils ont une excellente vision des couleurs – contrairement à la plupart des mammifères qui ne peuvent voir que deux couleurs, les oiseaux peuvent voir les trois humains, ainsi que la lumière ultraviolette. « Mais ça ne sert à rien de montrer son cloaque car il est couvert de plumes. » De même, les crocodiles dépendent davantage de l’odorat.

spectre de couleurs

Vinther spécule que, comme les oiseaux, les dinosaures peuvent également avoir une excellente vision des couleurs. Dans ce cas, il est logique que ceux qui n’ont pas de plumes en aient profité – « pourquoi ne pas annoncer votre cloaque ? », a demandé le chercheur.

Malheureusement, il n’est pas possible de dire si le perroquet en question est un mâle ou une femelle, ou exactement quels types d’organes sexuels ils avaient, car leurs parties respectives du corps sont cachées.

Cela laisse les dinosaures avec deux stratégies d’accouplement possibles – le (frisson) dit « baiser cloacal », dans lequel deux dinosaures auraient aligné leurs cloaques, le mâle éjectant son sperme directement dans la femelle – une stratégie courante chez les oiseaux – ou le plus familier, où il y a un pénis impliqué (comme le font les crocodiles).

Sans plus de preuves et sans plus de cloaques de dinosaures fossilisés, le jury étudie toujours la situation.

Mais c’est probablement assez sur les organes génitaux des dinosaures. Qu’en est-il des autres aspects de leur reproduction – avaient-ils des rituels d’accouplement, peut-être des combats ou même des danses élaborées ? Les mâles et les femelles étaient-ils différents ? Et comment savoir quels traits devaient impressionner le sexe opposé ?