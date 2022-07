Des scientifiques découvrent de l’alcool au centre de la Voie lactée

Des chercheurs de l’Institut Max Planck d’astronomie en Allemagne ont identifié de grands amas de molécules d’alcool au centre de la Voie lactée, ce qui, selon les experts, peut nous aider à mieux comprendre le processus de formation des étoiles.

Mais avant d’appeler vos amis pour « sexter » sur un « happy hour » dans la galaxie, retenez un peu l’animation : « l’alcool » au centre de la Voie lactée est l’isopropanol, mieux connu sous le nom d' »alcool isopropylique » – le même que vous voyez appliqué au nettoyage de l’électronique et à certains désinfectants cliniques.

Des molécules d’alcool ont été trouvées au centre de la Voie lactée – une découverte qui pourrait nous conduire à une meilleure compréhension de la naissance et de la formation des étoiles (Image : Nasa/JPL/Handout)

De plus, il y a tout le problème qu’il y a un trou noir assez grand dans plus ou moins la même région…

Selon les découvreurs du matériau, la région où les molécules d’alcool ont été trouvées est communément surnommée la « salle de naissance de la Voie lactée », car elle rassemble plusieurs éléments nécessaires à la naissance de nouvelles étoiles. Officiellement, on parle de Sagittaire B2 un nuage de gaz et de composants chimiques positionné à plus de 150 parsecs du centre de la galaxie.

« L’identification des deux isomères du propanol est particulièrement puissante pour déterminer le mécanisme de formation de chacun d’eux », a déclaré Rob Garrod, astronome à l’Université de Virginie et co-auteur de l’un des deux articles produits à partir de la nouveauté. « Parce qu’ils sont si similaires les uns aux autres, ils se comportent – physiquement parlant – de manière très similaire, ce qui indique que les deux molécules doivent être présentes aux mêmes endroits en même temps. »

La recherche de telles molécules n’est pas nouvelle : depuis au moins 15 ans, des experts de tous les domaines s’efforcent de trouver des éléments plus complexes dans les confins de l’espace. La découverte actuelle, cependant, est venue grâce au télescope ALMA au Chili.

En effet, trois nouvelles molécules ont également été identifiées par le projet : il s’agit du cyanure d’isopropyle, du N-méthylformamide et de l’urée.

« La seule question qui reste est le montant exact [das moléculas] présent – cela rend leur fréquence interstellaire plus précise qu’elle ne le serait s’il s’agissait d’autres paires de molécules. Cela indique également que le réseau chimique peut être réglé beaucoup plus soigneusement pour déterminer les mécanismes qui les forment.

Les deux études ont été publiées dans la revue scientifique Astronomie Astrophysiqueet sont accessibles ici et ici.

