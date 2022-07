L’astéroïde 2022 NF passera près de la Terre aujourd’hui (6) : apprenez à regarder

Avez-vous des rendez-vous pour cet après-midi (6) ? Sinon, nous pouvons vous proposer de regarder le passage de l’astéroïde 2022 NF, qui sera diffusé virtuellement par le projet. Télescope virtuel («Télescope virtuel» dans la traduction littérale) à partir de 17h00, heure de Brasilia?

À ce moment-là, 2022 NF sera à environ 90 000 kilomètres (km) de notre planète – en termes pratiques, un peu plus de 20 % de notre distance à la Lune. En termes astronomiques, c’est assez proche, mais toujours assez sûr. Vous pouvez suivre l’événement via le lecteur vidéo ci-dessous, ou accéder directement à la chaîne YouTube du projet.

Dans ses mesures, l’astéroïde n’est pas considéré comme « potentiellement dangereux » (PHA, dans l’acronyme métrique utilisé par la NASA) : à sa plus grande longitude, il se situe quelque part entre 5,5 et 12,5 mètres (m). A titre de comparaison, un bus courant dans la ville de São Paulo, par exemple, mesure entre 12 et 15 m, selon le véhicule.

L’acronyme « PHA » indique « Potentiellement Objet dangereux», dont vous avez vu la traduction dans le paragraphe ci-dessus. Fondamentalement, un astéroïde entre dans cette classification s’il répond à deux critères minimaux : distance minimale de 4,6 km de notre position ; et taille minimale de 140 m.

En d’autres termes : 2022 NF se situe dans la distance moyenne minimale, mais il est beaucoup plus petit dans les proportions pour inquiéter l’agence spatiale, qui étudie actuellement diverses formes de défense planétaire précisément pour les objets du type qui peuvent présenter un risque pour nous.

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un télescope ou de jumelles, vous pourrez peut-être repérer l’astéroïde sans avoir besoin du flux en direct, même s’il ne se présentera probablement pas très distinctement pour vous.

Quoi qu’il en soit, il sert de programme supplémentaire au calendrier astronomique de juillet, qui est bien rempli d’événements, c’est bon à retenir.

