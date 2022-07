Les micro-robots peuvent servir à la fois de brosse à dents, de fil dentaire et de rinçage

Parce que prendre soin de nos dents demande beaucoup de travail, des scientifiques de l’Université de Pennsylvanie ont mis au point un « essaim de micro-robots » qui, théoriquement, auront l’autonomie de se brosser les dents, d’utiliser la soie dentaire et d’appliquer un bain de bouche dans un seul format de soins buccaux. .

Blague à part, les robots utilisent une technologie autonome pour effectuer des tâches quotidiennes banales, spécifiquement destinées aux personnes qui ont des difficultés avec les mouvements agiles des membres – telles que les personnes souffrant de lésions cérébrales ou vertébrales, par exemple.

Les micro-robots sont constitués de nanoparticules ferreuses qui peuvent être dirigées magnétiquement, tout en étant intelligentes pour changer de forme (Image : Koo, Seager et al./Handout)

Fondamentalement, les microrobots de brosse à dents sont constitués de nanoparticules qui ont à la fois des capacités d’activité catalytique et magnétique. Grâce à un champ magnétique dirigé, les scientifiques peuvent déplacer ces robots tout en modifiant leurs paramètres – littéralement, la forme physique qu’ils prennent – en une présentation qui imite les poils d’une brosse qui balaie la plaque, ou un fil allongé mais suffisamment fin pour passer entre tes dents.

Enfin, une réaction catalytique amène les robots à déverser un matériau antibactérien qui tue les microbes buccaux sur place, tout comme un rince-bouche.

Certaines expériences ont déjà été menées sur des dents imprimées en 3D et aussi sur de vrais spécimens, et les résultats montrent que les micro-robots sont capables de s’adapter aux différentes variations de la surface de la dent – ​​en pratique, ils peuvent servir tous les types de bouches.

« Les soins bucco-dentaires de routine sont fastidieux et peuvent représenter un défi pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont du mal à se nettoyer les dents », a déclaré Hyun (Michel) Koo, professeur au Département de dentisterie et d’orthodontie de l’Université de Pennsylvanie et co. -auteur de l’étude auteur de l’étude. « Vous devez vous brosser les dents, et vous devez utiliser la soie dentaire, et vous devez utiliser le rince-bouche – c’est un processus manuel avec de nombreuses étapes. La grande innovation ici est que le système robotique que nous avons créé peut effectuer ces trois étapes d’une manière unique, automatisée et mains libres.