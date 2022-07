Nous avons trouvé un autre – et plus massif – trou dans la couche d’ozone

Comme si le trou dans la couche d’ozone au-dessus de la couche antarctique ne suffisait pas, des scientifiques canadiens ont trouvé une autre ouverture, située dans les tropiques de la Terre et qui s’y trouve apparemment depuis les années 1980.

Selon les informations divulguées dans l’étude publiée dans Institut américain de physiquece « nouveau » trou a à peu près la même échelle de profondeur que celui de l’Antarctique, mais dans une zone sept à huit fois plus grande.

Les graphiques montrent la latitude et la longitude qui indiquent l’existence d’un trou d’ozone dans les couches tropicales, ce qui a suscité la surprise et l’inquiétude de la communauté scientifique (Image : Qing-Bin Lu/AIP/Reproduction)

« Les tropiques représentent la moitié de la surface de la planète et abritent la moitié de la population mondiale. L’existence d’un trou dans la zone tropicale de la couche d’ozone pourrait causer des inquiétudes mondiales majeures », a déclaré Qing-Bin Lu, climatologue à l’Université de Waterloo en Ontario.

« L’appauvrissement de la couche d’ozone peut entraîner une augmentation du rayonnement ultraviolet à la surface de la Terre, ce qui augmente le risque de cancer de la peau et de cataractes chez l’homme, ainsi qu’un affaiblissement de notre système immunitaire, une réduction de la productivité agricole et des effets néfastes sur les organismes aquatiques plus sensibles. et les écosystèmes ».

Selon l’étude, qui a surpris la communauté scientifique, les mécanismes qui agissent dans l’expansion du trou tropical sont les mêmes que dans la région antarctique : environ 80 % de l’ozone est appauvri au centre des deux failles, avec l’équatoriale de la Terre des régions présentant déjà des niveaux dangereux d’exposition aux rayonnements ultraviolets, ou simplement « UV ».

Le problème de la couche d’ozone a été postulé à l’origine, en tant que prédiction théorique, au milieu des années 1970. L’ozone, qui absorbe le rayonnement UV, finirait par être appauvri par une utilisation excessive de chlorofluorocarbures, ou « CFC » (essentiellement, un composé chimique contenant du chlore et du fluor , largement utilisé dans les aérosols comme déodorants et gaz réfrigérants).

Dans les années 1980, la théorie a été confirmée avec la découverte du trou dans la couche antarctique, conduisant à l’interdiction des produits utilisant des CFC, ce qui a aidé – mais n’a pas résolu – le problème, ralentissant l’élargissement du trou.

Avec la découverte d’un nouveau trou, maintenant dans les zones tropicales de la Terre, Lu fait valoir que cela pourrait apporter une meilleure compréhension des mécanismes à l’origine du réchauffement climatique : « la découverte actuelle appelle à des études plus détaillées sur l’appauvrissement de la couche d’ozone, les changements dans le rayonnement UV, l’augmentation risques de cancer et autres effets négatifs sur la santé et les écosystèmes dans les zones tropicales », a-t-il déclaré.

L’étude complète est disponible pour consultation sur le site de l’AIP.

