Le choc des corps planétaires sera observé par le télescope James Webb

Le télescope spatial James Webb en est aux dernières étapes de la mise en service et de la préparation de ses instruments, mais il a déjà un calendrier chargé pour le début du vrai travail – y compris l’observation, en haute définition, de la collision de corps planétaires dans le système turbulent qui l’entoure . de l’étoile Bêta Picurisà 63 années-lumière de la Terre.

Nous avons déjà fait des observations de ce système avec Hubble et plusieurs télescopes de surface de la Terre, ce qui nous a permis de découvrir des choses intéressantes : la région est complètement entourée d’un disque de débris, plusieurs corps rocheux de tailles variables (dont certains planétésimaux, le primaire versions des planètes) et au moins deux planètes plusieurs fois plus grandes que Jupiter.

