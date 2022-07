Comprendre le plan audacieux de la NASA pour amener des échantillons de Mars sur Terre

La répercussion d’une audition publique de la Nasa sur l’éventuelle entrée sur Terre d’échantillons prélevés sur Mars a soulevé des doutes sur la manière dont l’agence spatiale américaine entend exécuter son plan audacieux de faire décoller un vaisseau spatial de la planète rouge vers la Terre.

Pour comprendre la procédure, il faut d’abord se souvenir du début de la mission. En 2021, le rover Persévérance a été envoyé sur Mars dans le but de localiser des preuves de l’existence de la vie, même dans un passé très lointain, sur la planète rouge. Pour ce faire, le robot collecte et analyse des échantillons de roche pour trouver des éléments, tels que le carbone, qui indiquent que la planète a peut-être autrefois abrité la vie.

Le rover dispose d’équipements pour effectuer des analyses, y compris des forets pour le forage et même un four pour chauffer les pierres. Cependant, ce n’est que le début de la recherche. La NASA a l’intention d’apporter ces échantillons sur Terre pour une analyse plus détaillée. Pour cela, il est essentiel que Persévérance sélectionne les pierres les plus susceptibles d’avoir du matériel pertinent pour l’analyse.