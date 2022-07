Début des fouilles d’une tombe prétendument liée au roi Arthur

Des chercheurs de l’Université de Manchester en Angleterre ont commencé les fouilles d’une tombe qui, selon eux, est liée au légendaire roi Arthur, le monarque qui aurait défendu la Grande-Bretagne contre l’invasion saxonne à la fin du Ve et au début du VIe siècle.

La recherche est menée grâce à un partenariat entre l’université et l’entité appelée Patrimoine anglaisqui s’occupe de l’entretien de la tombe, dit « Pierre d’Arthur» dans le Herefordshire. L’équipe nettoie la végétation environnante pour exposer un terrain qui abrite des vestiges archéologiques particulièrement délicats.

Le monument dit «Pierre d’Arthur», en Angleterre, est une tombe néolithique qui, selon les légendes, aurait été le lieu où le folklorique roi Arthur aurait tué un géant (Image : Université de Manchester/Reproduction)

La tombe connue sous le nom de « pierre d’Arthur » est un ensemble de pierres néolithiques datant d’une période comprise entre 3700 avant JC (avant JC) et 2700 avant JC. La pierre la plus haute, horizontale et servant de « plafond », pèse environ 25 tonnes, soutenue par neuf plus petites, pierres verticales, avec une arche et un passage de 4,6 mètres (m) qui sert d’entrée.

L’un des noms de ce type de chambre funéraire est dolmen. Dans ce cas, il existe plusieurs autres tombes portant le même nom, dispersées dans divers endroits en Angleterre. Les chercheurs pensent que dans chacun d’eux, il y a des restes squelettiques incomplets de personnes qui y sont enterrées, ainsi que des céramiques et des pointes de flèches anciennes.

Selon les légendes, c’est dans cette tombe que le roi Arthur aurait tué un géant qui, en tombant mort, a laissé une empreinte de ses coudes sur l’une des pierres.

« La pierre d’Arthur est l’un des monuments de l’âge de pierre les plus importants de notre pays, et cette fouille nous donne une chance rare et passionnante pour les membres du public de venir voir l’archéologie en pleine action », a déclaré Ginny Slade, responsable des bénévoles. service du patrimoine anglais. « Notre merveilleuse équipe de bénévoles sera sur place pour expliquer les résultats au fur et à mesure qu’ils se produisent – nous demandons aux gens de réserver à l’avance pour accueillir tous ceux qui veulent profiter de cette grande opportunité. »

L’équipe d’excavation est principalement bénévole et nettoie une région pour assurer l’extraction en toute sécurité d’artefacts plus délicats (Image : Université de Manchester/Reproduction)

En fait, l’existence du roi Arthur n’a jamais été prouvée et les historiens s’accordent à dire que la plupart des histoires tournant autour de ce nom sont des objets de folklore. La seule source bibliographique factuelle qui existe aujourd’hui – un récit du moine celte Gildas sur la bataille de Mons Badonicus – parle de l’invasion saxonne au début du VIe siècle, mais ne cite aucun régent britannique de premier plan – que ce soit Arthur ou qui que ce soit d’autre.

Ce n’est que plusieurs siècles plus tard, bien avant dans l’ère contemporaine (ou « AD » – « après Christ »), que la première mention du roi Arthur est devenue publique : un historien gallois nommé Nennius a répertorié 12 batailles que le héros aurait livrées. Cependant, les épisodes relatés sont tellement éparpillés sur tant d’époques différentes qu’il serait humainement impossible qu’un même homme ait participé à tous.

Non pas que cela ait empêché le folklore de s’épanouir dans ce que nous connaissons aujourd’hui : un grand roi qui a sauvé l’Angleterre de l’invasion des « barbares » avec ses hommes de main – les « chevaliers de la table ronde » – avant de mener un combat meurtrier contre son neveu Mordred. , qui convoitait le royaume de Camelot pour lui-même. Tous deux succomberaient aux blessures de l’affrontement.

Peut-être ironiquement, un autre héros bien connu de la culture pop – le roi viking Ragnar Lothbrok – n’a jamais été prouvé dans la vraie vie : en raison de l’absence de documents relatifs aux guerriers nordiques d’autrefois, les historiens ne peuvent pas dire si « Ragnar » était un homme ou si plusieurs chefs d’orchestre étaient plus tard réunis dans des nouvelles au sein d’un même personnage, comme une échappatoire littéraire aux nouvelles et aux films.

Contrairement à la tombe et au roi Arthur, cependant, c’est un fait qu’une personne d’une grande importance pour les Vikings est morte dans la fosse aux serpents du roi Ela (parfois « là« ) de Northumbria – lui-même un personnage historique reconnu mort aux mains d’Ivar le Désossé – fils présumé de Ragnar et également avéré être une personne réelle (peut-être, « Ivar » était la version littéraire d’Ímar, l’un des dirigeants de l’armée païenne).

