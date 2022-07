Le projet de la NASA d’apporter des échantillons de Mars suscite l’inquiétude du public ; l’agence garantit la sécurité

Persévérance est arrivée sur Mars en 2021 dans le but de trouver des échantillons de matériaux qui indiquent l’existence de la vie, au moins dans un passé lointain, sur la planète rouge. Cependant, la partie la plus audacieuse de ce plan est une mission de la NASA censée ramener des roches collectées par le rover.

Cela ne devrait pas arriver de sitôt, l’agence spatiale détaille toujours le plan qui devrait avoir lieu à la mi-2033 et implique la construction d’une installation sécurisée pour stocker le matériel collecté non stérile. Puisque l’idée est de trouver des éléments qui indiquent la présence de la vie, la stérilisation des échantillons peut tout envoyer à l’égout.

Cependant, on s’inquiète des conséquences potentielles que ces échantillons non stérilisés de Mars pourraient avoir sur Terre, notamment des agents pathogènes et des microbes extraterrestres. Lors d’une audience publique sur le plan, la NASA a indiqué que la stratégie est sûre et que le risque que tout agent pathogène se propage entre les humains de cette manière est « extrêmement faible ».

Image : Nasa/Divulgation

Mission pour ramener des échantillons de Mars

« Nous pensons qu’il s’agit de la prochaine étape logique dans notre quête pour éventuellement faire atterrir des humains à la surface de Mars », a déclaré Thomas Zurbuchen, astrophysicien et directeur scientifique de la NASA. L’expert a également expliqué que ces échantillons sont « la meilleure opportunité de révéler l’évolution précoce de Mars, y compris le potentiel ».

Au cours de l’audience, certaines personnes du public, dont des médecins et des ingénieurs, ont posé des questions sur le risque que les échantillons pourraient apporter sur Terre. « Étudié hors monde et à distance en raison du risque de contamination planétaire. Même si le risque est minime, rien au-dessus d’une chance de 0% ne devrait être ramené sur Terre », a déclaré un commentaire.

Nathan Yee, professeur et ancien employé de la NASA, a déclaré que les échantillons n’avaient pas la capacité de se connecter aussi facilement au corps humain. « Il doit y avoir une très longue période d’évolution pour que les microbes apprennent à interagir et à se fixer aux cellules animales, à pénétrer dans les cellules animales et à utiliser la machinerie d’une cellule animale pour se répliquer », a-t-il expliqué. Cependant, il dit que si les échantillons ont des « restes de vies antérieures », cela pourrait être un problème.

Les audiences ont eu lieu dans l’Utah et en Floride, dans des régions où la NASA dit que le décollage et peu de cette mission ont eu lieu. En plus de la NASA, l’agence spatiale chinoise a l’intention d’apporter des échantillons de la planète rouge sur Terre. L’attente de l’agence est de pouvoir mener à bien la mission avant les Américains.

