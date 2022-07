Ancêtre du pigeon domestique trouvé en Ecosse et en Irlande

Une espèce ancestrale du pigeon domestique moderne a été découverte par des chercheurs dans des colonies isolées en Écosse et en Irlande, longtemps après avoir été déclarée éteinte en Angleterre et au Pays de Galles.

Le pigeon commun – colombe livia ou, moins populairement, les « pigeons biset » – vivent dans une situation hybride : ils ne sont pas exactement sauvages, au sens pratique du terme, mais ils ne sont pas exactement domestiqués non plus, créant généralement leurs propres colonies dans des environnements éloignés, mais proches à l’urbanisation.

Lire aussi

L’ancêtre du pigeon commun a fini par se croiser avec son espèce contemporaine, donnant lieu à une hybridation de l’animal qui supplante les animaux précurseurs, les conduisant presque à l’extinction (Image : OlegRi/)

L’ancêtre du pigeon commun, cependant, a fait face à un déclin généralisé de sa société. Normalement, ces animaux ont tendance à se cacher dans des endroits difficiles d’accès, comme les grottes marines ou les zones montagneuses. Pour cette raison, ils deviennent de plus en plus rares et, par conséquent, plus proches de l’extinction.

Selon Will Smith, auteur d’une nouvelle étude sur les animaux sauvages et doctorant à l’Université d’Oxford, une partie de ce problème vient de «l’interrelation des espèces», c’est-à-dire que les pigeons sauvages s’accouplent avec des pigeons communs, ce qui donne lieu à la so -appelés « pigeons sauvages » – des versions hybrides des deux animaux qui, bien que n’étant pas 100% sauvages, agissent comme s’ils l’étaient. Et ceux-ci sont si nombreux qu’ils remplacent peu à peu les animaux plus rares, même s’ils sont, visuellement parlant, quasiment les mêmes.

Par conséquent, les pigeons sauvages ancestraux vivent désormais dans des sociétés très fermées, où il y a peu de présence humaine et où leur progéniture hybride n’a pas encore pu coloniser. Alors que certains scientifiques pensent qu’ils n’existent même plus, d’autres disent que des régions prometteuses – comme les îles Féroé ou certaines parties de l’Écosse – pourraient encore abriter des colonies.

Grâce à une collaboration avec le British Ornithology Fund, des chercheurs dirigés par Smith ont pu réaliser des captures et des analyses d’ADN pour déterminer si les pigeons trouvés dans ces colonies correspondent bien à l’ancêtre sauvage du pigeon commun.

La réponse était simple et directe : bien qu’ils ne soient pas réellement « les » ancêtres, les pigeons de l’échantillon de recherche sont plus proches de leur « pureté » ADN que leurs parents sauvages. Selon les endroits, il existe différents degrés de métissage d’espèces – celles que l’on trouve dans les Orcades, par exemple, risquent davantage d’être supplantées par les espèces hybrides. Les copies des Hébrides extérieures, en revanche, sont pratiquement les mêmes que leurs prédécesseurs.

« Nous avons identifié l’ascendance des pigeons sauvages dans les populations que nous avons échantillonnées, et les pigeons sauvages existent en Europe depuis des centaines d’années. C’était donc vraiment une surprise de constater que les pigeons bisets des Hébrides extérieures montraient des signes d’hybridation négligeables », a déclaré Smith.

Cependant, le chercheur reconnaît que tous les échantillons sont à risque : des pigeons sauvages hybrides ont été aperçus et signalés dans les régions étudiées avec une fréquence croissante. En conséquence, les populations qui sont déjà petites sont susceptibles de continuer à diminuer.

L’étude complète a été publiée sur le portail scientifique iScience.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !