La Chine dit qu’elle ne prendra pas le contrôle de la Lune et rejette les accusations de la NASA

Les récentes déclarations de représentants de la NASA selon lesquelles la Chine a l’intention de dominer la Lune n’ont pas été bien accueillies dans le pays asiatique. En réponse à l’agence spatiale américaine, le ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé qu’il travaillait toujours en collaboration pour développer ses missions dans l’espace.

L’accusation controversée a été portée par l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans une interview au journal allemand Bild, samedi dernier (5). Selon Nelson, lorsque la Chine arrive sur la lune, elle peut laisser d’autres pays « à l’extérieur » et dominer complètement le satellite naturel. Le représentant de la NASA a par ailleurs déclaré que l’agence chinoise avait copié la technologie des autres dans son développement spatial.

« Nous devrions être très inquiets que la Chine atterrisse sur la lune et dise: » C’est à nous maintenant et vous en êtes sorti « , a déclaré Nelson. Le chef de l’agence a également déclaré qu’il y avait une nouvelle course à l’espace, cette fois avec la Chine à la place des Soviétiques et a également déclaré que les Chinois pouvaient détruire les satellites d’autres pays.

« Eh bien, que pensez-vous qu’il se passe sur la station spatiale chinoise ? Ils apprennent à détruire les satellites des autres ! », a déclaré Nelson entre autres accusations sur le développement spatial chinois. Le pays a lancé le premier vaisseau spatial pour le satellite en 2013 et vise à envoyer des astronautes sur la lune au cours de la prochaine décennie.