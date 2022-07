Des scientifiques utilisent de l’eau de coco pour inséminer artificiellement des porcs

Bien que votre ami crossfitter de plage ait juré le contraire, il n’y a aucune preuve scientifique que l’eau de coco est meilleure ou pire que l’eau normale pour l’hydratation humaine. Mais savez-vous où l’eau de coco est très utile ? Stockage de sperme de porc.

C’est ce que dit une étude financée par le Forum régional des universités ougandaises pour l’amélioration et le renforcement des capacités (RUFORUM), qui a révélé que l’eau de coco peut être utilisée comme méthode de conservation du sperme de porc utilisé dans l’insémination artificielle de ces animaux.

L’élevage de porcs est essentiel pour l’industrie alimentaire ougandaise, mais les villages reculés ont du mal à élever et à reproduire les animaux (Image : CHIRATH PHOTO/)

Un peu de contexte s’impose ici : l’Ouganda est l’un des principaux pays consommateurs de porc d’Afrique de l’Est, avec une moyenne de 3,5 kilogrammes (kg) par personne chaque année, sur une population moyenne de 45 millions de citoyens, selon le recensement public de 2020.

Cependant, la majeure partie du pays – en particulier les villages les plus reculés – ne dispose pas de conditions favorables pour démarrer un élevage porcin. Place à l’insémination artificielle : des experts en biologie animale ont suggéré d’utiliser la semence de sanglier pour inséminer artificiellement les truies et permettre ainsi aux zones plus isolées d’avoir un minimum de production alimentaire propre.

Le problème : la semence – de porc ou non – est quelque chose de très sensible, difficile à stocker. Dans le cas de l’homme, les spermatozoïdes, lorsqu’ils sont exposés à température ambiante, immédiatement après l’éjaculation, ne survivent pas plus de quelques minutes (15 au maximum, selon la température locale). Pour les porcs, ce volume varie à plus, mais toujours pas assez.

Et comme l’Ouganda n’a pas les structures de coûts de plusieurs millions de, disons, les cliniques de fécondation (le stockage cryogénique, c’est-à-dire la congélation du sperme, prolonge sa durée de vie indéfiniment, mais coûte très cher à ceux qui offrent ce service), d’autres solutions sont nécessaires . .

C’est là qu’intervient l’eau de coco qui, selon l’étude, donne au sperme de porc une survie d’au moins 24 heures, permettant à son transport d’atteindre des zones plus isolées avec moins de possibilité d’élever les animaux seuls.

Il est important de noter ici que, contrairement à la plupart des études scientifiques, cette recherche n’a pas encore été examinée et reproduite dans la méthode et le résultat par des scientifiques indépendants, il n’y a donc aucun moyen d’affirmer définitivement ces résultats – du moins pas encore :

« En dehors du corps d’un sanglier, les spermatozoïdes vivront en moyenne quatre heures, lorsqu’ils mourront de faim et de changement de température, mais lorsque nous ajouterons de l’eau de coco, le matériel vivra 96 ​​heures, permettant à l’insémination d’avoir lieu dans des périodes appropriées », a déclaré Joab Malanda, expert en élevage et en élevage porcin à l’Université Egerton de Njoro, au Kenya.

La différence entre l’eau de coco et l’eau ordinaire est la quantité d’électrolytes tels que le potassium, le sodium et le magnésium – ce qui a conduit à une perception erronée selon laquelle il serait « mieux » pour les athlètes de s’hydrater. Cependant, bien qu’ils ne fassent aucune différence pour la santé des sportifs, ces composants de l’eau de coco se sont avérés très utiles dans le stockage de la semence de porc – d’où l’évaluation de son utilisation dans les techniques de fécondation par insémination artificielle, nom donné au processus de fécondation de l’œuf à l’extérieur du corps de l’animal femelle, et l’embryon résultant est retourné au patient pour la gestation.

Cependant, la nouveauté n’est pas encore appliquée – non pas pour des raisons scientifiques, mais parce que les éleveurs doivent être correctement formés aux techniques d’extraction de la semence et d’insertion de matériel dans les porcelets. Pour cela, RUFORUM a créé la première association d’élevage de porcs, qui sera chargée de cette formation.

« L’insémination artificielle peut être adoptée et étendue de manière durable n’importe où, en particulier chez les petits agriculteurs », a déclaré le chercheur principal Elly Ndyomugyenyi, expert en gestion des bovins de boucherie à l’Université de Gulu en Ouganda. « C’est parce que la noix de coco peut être trouvée dans presque toutes les parties du continent africain. »

