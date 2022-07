Après avoir réussi à s’échapper de l’orbite terrestre et à se diriger vers la Lune, le CAPSTONE (abréviation de Expérience d’exploitation et de navigation de la technologie du système de positionnement autonome Cislunar), de la NASA, a perdu la communication avec les contrôleurs de mission au sol.

L’animation simule l’orbite du CubeSat CAPSTONE de la NASA. Crédits : illustration de la NASA/Daniel Rutter

« L’équipe du vaisseau spatial travaille pour comprendre la cause et rétablir le contact », a déclaré la porte-parole de l’agence, Sarah Frazier, dans un communiqué publié mardi. « Si nécessaire, la mission dispose de suffisamment de carburant pour retarder de plusieurs jours la manœuvre initiale de correction de trajectoire post-séparation. Des mises à jour supplémentaires seront fournies dès que possible.