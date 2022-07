Cherchant la coexistence dans l’espace, les États-Unis ne testeront plus d’armes anti-satellites

Dans une annonce inattendue, le gouvernement américain a annoncé la fin des programmes d’essais d’armes anti-satellites. L’annonce a été faite par le vice-président Kamala Harris lors d’une visite à la base de la Force spatiale à Vandenberg, dans le comté de Santa Barbara, en Californie.

Selon le commandant en second américain, l’idée est de faire les premiers pas vers une meilleure coexistence des nations dans l’espace, les États-Unis servant de modèle à d’autres pays dotés de capacités spatiales pour suivre cet exemple et chercher également à exécuter les plus pacifiques activités hors de la Terre.

Selon le Naval Institute’s Guide to Naval Weapons Systems of the World, les armes anti-satellites (ou simplement « ASAT ») ont été conçues avec des stratégies et des tactiques militaires à l’esprit. Ses tests remontent au plus fort de la guerre froide, lorsque les États-Unis et l’ancienne Union soviétique se disputaient la suprématie technologique également sur le plan militaire.

En effet, les satellites, depuis le premier du type lancé (Spoutnik 1), ont été appliqués dans un certain nombre de contextes : militairement parlant, ils servent à la navigation des troupes, à la communication avec les centres et pelotons militaires dans les régions en conflit et, peut-être le plus grand intérêt des nations dotées de cette capacité, la collecte et la livraison de renseignements provenant de pays ennemis.

Les satellites armés, bien qu’ils n’aient jamais été utilisés dans un contexte de combat réel, ont déjà été démontrés par des pays comme la Chine, l’Inde, la Russie et, bien sûr, les États-Unis. Les démonstrations ont toujours été effectuées sur des cibles nationales désactivées – comme des satellites « morts », par exemple – et jamais sur des cibles étrangères.

En pratique, cela fonctionne comme un grand moyen de dissuasion par la menace : « si vous attaquez ma structure sur Terre, je riposterai du ciel ». Cependant, les inquiétudes croissantes concernant l’augmentation des déchets spatiaux – largement alimentées par la participation croissante du secteur privé à l’exploration spatiale – ont changé la perspective du public, et les armes anti-satellites ne sont plus considérées comme des outils de protection, devenant désormais un autre facteur aggravant. épave sur notre orbite.

Les débris spatiaux eux-mêmes ne dérangent peut-être pas grand monde, mais il est important de se rappeler que, dans l’espace, les normes de la physique auxquelles nous sommes liés sur Terre sont élevées à des puissances mortelles : en mai 2016, l’une des fenêtres en verre à double renfort de la Station Espace international Station (ISS) a été fissurée… par une goutte d’encre qui s’est échappée d’un ancien satellite en décomposition.

En effet, quelle que soit la taille de la particule de déchet spatial, elle suit la vitesse de rotation de la Terre, qui est de 1674 kilomètres par heure (km/h). Un choc à cette vitesse, même avec un si petit objet, peut suffire à détruire un satellite, à le faire sortir de son orbite et peut-être même à le faire s’écraser à la surface de la Terre. Maintenant, imaginez que cela se passe dans une ville.

Selon le Bureau des affaires spatiales des Nations unies (UNOOSA), fin janvier 2022, 8261 satellites étaient enregistrés en orbite, soit une augmentation de 12 % par rapport aux 10 mois précédents. Avec des entreprises comme Starlink, la plate-forme Internet de SpaceX, visant à mettre de plus en plus de satellites en orbite, ce nombre est appelé à augmenter – grossièrement. Et des collisions entre satellites, malgré les avancées technologiques de chacun d’entre eux, ont déjà été enregistrées.

Pour cette raison, les États-Unis parient sur l’idée que l’utilisation d’armes anti-satellites pour détruire des objets dans l’espace n’est pas une proposition aussi anodine qu’il n’y paraît. Commencez donc une sorte de conversation qui stipule des règles de coexistence dans l’espace – tout comme les troupes militaires au sol ont des « règles d’engagement » (qui déterminent si et quand les soldats peuvent réagir, et comment réagir, aux situations à risque) – peut être un moyen d’éviter toutes ces possibilités.

« Il y a beaucoup de discussions en cours sur les différentes normes — il n’y a pas de solution unique et aucun moyen d’en développer une. L’approche que vous adopterez sera probablement très différente en fonction de chaque contenu et contexte », a déclaré Robin Dicky, analyste en chef au Centre aérospatial pour la politique et la stratégie spatiales, à Phys.org.

Le problème est que les nations ont tendance à donner la priorité à leurs propres intérêts : les événements récents ont vu la Russie et la Chine se séparer de grands blocs économiques, par exemple, et par conséquent, une solution plus universelle semble de plus en plus éloignée, puisque, par le principe de souveraineté nationale , chaque pays est libre de développer ce qu’il veut, comme il veut et quand il veut. En pratique, cela indique que tout consensus atteint sera une question de choix – et les pays qui ne sont pas d’accord peuvent simplement décider de ne suivre aucune règle.

