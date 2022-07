Des scientifiques découvrent des cristaux inédits dans les restes de la météorite de Chelyabinsk

Dans une nouvelle étude publiée dans Revue Physique Européenne Plusles scientifiques affirment avoir découvert des cristaux scientifiques dans des fragments de la météorite de Chelyabinsk, le vestige d’un astéroïde qui a explosé dans l’atmosphère terrestre, dont l’un est tombé dans la ville russe en février 2013.

Selon les informations diffusées, les chercheurs analysaient des parties de la « poussière de météorites » qui s’étaient accumulées dans l’atmosphère avant de redescendre à la surface au microscope, lorsque, par un coup de chance, ils ont trouvé des morceaux suffisamment gros pour être vu à travers les lentilles.

Les cristaux trouvés dans les restes de la météorite de Chelyabinsk sont, selon les chercheurs, sans précédent pour la science (Image : Taskaev et al/Handout)

Habituellement, les restes de ce type sont perdus lorsque les roches spatiales brûlent dans notre atmosphère ou, lorsqu’elles la traversent, atterrissent dans la mer. La météorite de Tcheliabinsk, cependant, a atterri sur un sol solide, permettant à la poussière de s’accumuler dans le ciel et, lorsqu’elle est devenue trop lourde, de couler au sol, prête à être collectée.

Les scientifiques ont raconté comment ils ont eu un coup de chance lorsqu’un de ces cristaux s’est trouvé exactement au centre d’une des lames de microscope. Si cela avait été un autre poste, les chercheurs admettent qu’ils l’auraient perdu. À partir de là, l’équipe est passée au microscope électronique, qui n’a amélioré que marginalement la visualisation.

Selon les chercheurs, les cristaux ont des formes communes – certains presque sphériques, d’autres en forme de coquille ou hexagonaux. Dans tous les cas, les cristaux de la météorite de Tcheliabinsk présentaient des « particularités morphologiques uniques ». Une analyse ultérieure aux rayons X a révélé des couches de graphite entourant un amas central dans les noyaux de cristal.

Les scientifiques pensent que ces composés sont l’une des deux options suivantes : Buckminsterfullerène (une molécule sphérique en forme de cage contenant 60 atomes de carbone, ou simplement « C60 ») ou polyhexacyclooctadécane (C18H12), une molécule composée d’hydrogène et de carbone.

On soupçonne que ces composés chimiques se sont formés à la température élevée à laquelle se trouvait l’astéroïde lorsqu’il a explosé – on estime que l’explosion était 30 fois plus importante que la bombe atomique larguée sur Hiroshima, au Japon, pendant la Seconde Guerre mondiale. . Le mécanisme de ceci, cependant, est encore inconnu.

