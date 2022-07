La NASA teste des prototypes de voitures électriques qui transporteront les astronautes vers la rampe de lancement

Cependant, trois prototypes sont déjà prêts et ont été révélés par la société sur les réseaux sociaux, montrant un test qui a conduit des techniciens de la NASA Exploration Ground Systems vêtus de combinaisons d’astronautes sur un chemin de 14 km du Neil Armstrong Operations Center à la rampe de lancement 39B au Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride.

Selon le site Web de l’entreprise, le véhicule Canoo Lifestyle produit jusqu’à 350 chevaux à partir d’une batterie de 80 kWh, ce qui lui donne une autonomie de 400 km – ce qui est bien plus que suffisant pour parcourir la route susmentionnée, en plus d’être cinq fois plus que nécessaire dans contrat par la NASA.

D’après le site CarBuzz, l’agence a également précisé qu’il faudrait un véhicule spacieux pouvant accueillir quatre astronautes, trois techniciens et le chauffeur, ainsi qu’un espace de rangement pour six valises et quatre unités de refroidissement. Alors Canoo a créé une camionnette à sept places et 58 mètres cubes d’espace.

Sans tenir compte des autocollants d’identification de la NASA, les voitures sur les photos semblent identiques aux unités de production, qui commenceront à 34 750 $.

Pour le grand public, il y aura quatre options de finition : Basic, Delivery van, Premium et off-road Adventure. Le modèle Delivery est livré avec seulement deux sièges, tandis que le Basic en a cinq et le Premium en a sept.

La vitesse de charge exacte n’a pas été signalée, mais Canoo affirme que le véhicule Lifestyle peut atteindre 80 % de charge en seulement 28 minutes.

Le constructeur automobile prévoit de mettre le Canoo Lifestyle à la disposition du marché à partir de décembre de cette année, mais pour les véhicules de la NASA, la société a jusqu’en juin 2023 pour la livraison.

