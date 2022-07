Plus de 10 000 bâtiments perdent leur électricité au Japon – et c’est la faute d’un serpent

Environ 10 000 bâtiments de la préfecture de Fukushima, au Japon, étaient privés d’électricité mercredi dernier (29). La raison? Un serpent s’est connecté à un fil haute tension de la centrale de Tohoku, qui alimente 7,6 millions de clients particuliers et entreprises dans six préfectures de la région, provoquant une coupure de plus d’une heure.

Un rapport de Japan Today News montre que les feux de circulation sont désactivés en raison d'une panne de courant causée par un serpent. Image: Nouvelles du Japon aujourd'hui Selon Le Japon d'aujourd'hui, le serpent cherchait une place à l'ombre, et en s'installant dans les lieux, vers 14 heures, il a provoqué un court-circuit qui a déclenché un arrêt automatique de sécurité. Non seulement les résidences ont été touchées, mais aussi certains bureaux et points commerciaux. Alors que les gens étaient certainement mal à l'aise de ne pas pouvoir utiliser leurs climatiseurs à plus de 30 ° C un jour d'été, beaucoup ont exprimé leur compassion pour le serpent décédé sur les réseaux sociaux. « Pauvre serpent. Je suis né l'année du serpent, donc ça tape fort », « Le pauvre… », « Repose en paix, serpent », étaient quelques-uns des commentaires cités par JTN, qui n'a pas publié d'images du serpent. Il est très courant de trouver des serpents dans le réseau électrique. L'enregistrement ci-dessus montre deux serpents qui ont été électrocutés à mort lorsqu'ils étaient empêtrés dans une boîte à lumière en Caroline du Nord, aux États-Unis, en 2016. Image : Reproduction/Facebook/Ville de Morganton, NC Government Ce n'est pas la première fois que les animaux compromettent les infrastructures du pays. En 2021, le pipi de chien « excessif » a fait s'effondrer un feu de signalisation. Mais ce n'est rien comparé aux dommages causés il y a des années par l'accumulation de caca d'oiseau. En 2013, 25 000 feux de circulation ont été éteints à cause du volume de « sitting ». On espère que des contre-mesures plus efficaces pourront être configurées à partir de ces expériences, pour le bien des animaux et des humains.