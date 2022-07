25e anniversaire du premier rover martien de la NASA

Lundi (4), l’astronomie a célébré un grand exploit : il y a 25 ans, en 1997, la NASA a posé son premier rover sur Mars, qui a envoyé des images de la surface de la planète. Ce faisant, l’agence a mis en place son premier laboratoire de science véhiculaire sur un autre monde, capable de visiter plus d’un lieu au cours de son travail.

Surnommée Pathfinder, la mission a duré près de 10 mois, et le voyage de 83 jours de son rover Sojourner a ouvert la voie à la flotte d’explorateurs interplanétaires à roues qui a suivi, y compris les deux rovers terrestres toujours actifs sur Mars : Curiosité et persévérance.

D’après le site inverse, il a fallu trois ans pour assembler le vaisseau spatial Pathfinder et planifier la mission. Lors de sa descente, il a traversé la fine atmosphère martienne à sept kilomètres par seconde, atterrissant sur la surface pierreuse en seulement cinq minutes. « Pathfinder était, sans aucun doute, l’atterrisseur le plus robuste que nous ayons jamais envoyé sur Mars. Les autres avaient « peur » des rochers », explique Matthew Golombek, le scientifique du projet de la mission.

Il dit que l’équipe a tout suivi attentivement pendant que le vaisseau spatial exécutait plus d’une centaine de commandes jusqu’à ce qu’il atteigne la manœuvre la plus importante de toutes : le moment où un système intelligent de airbags il s’ouvrirait pour amortir l’impact de son précieux matériel terrien lorsqu’il atterrirait et soulèverait la poussière martienne.

Selon Golombek, l’équipe de scientifiques planétaires de la NASA a imaginé qu’un rover itinérant pourrait aider à répondre aux questions clés que la mission précédente, Viking, qui a fait atterrir un rover stationnaire sur Mars en 1976, a soulevées sur l’histoire ancienne de la planète, quand elle pourrait être là. avait de l’eau.

Bien que les images de reconnaissance de la surface de Mars disponibles en 1997 étaient un enchevêtrement de flous par rapport aux vues haute résolution offertes par nos satellites autour de la planète aujourd’hui, le vaisseau spatial, étonnamment, a réussi à atterrir avec succès.

Golombek se souvient que l’équipe de contrôle de la mission a éclaté de joie et de soulagement. « Bien sûr, tout le monde applaudissait sauvagement », dit-il, se souvenant du moment où la sécurité et des personnes d’autres divisions du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA sont entrées dans la pièce pour voir les photos tant attendues venant de Mars.

Les images satellites ne transmettent pas le même sentiment qu’une vue depuis le sol, ce qui donne aux humains un aperçu de Mars du même point de vue que nous voyons sur Terre – depuis la surface.

Photo du rover Sojourner prise par le vaisseau spatial Pathfinder lors de son atterrissage sur Mars il y a 25 ans. Image : NASA

265 millions de dollars américains ont été dépensés pour Pathfinder et son rover Sojourner. Ajusté en fonction de l’inflation, cela représente moins d’un cinquième du montant investi dans chacun des deux rovers les plus récents de la NASA, Curiosity et Perseverance.

La mission Pathfinder est considérée comme pionnière car les atterrisseurs précédents, Vikings 1 et 2, n’ont pas transité. Ils sont restés en poste pendant leurs missions pendant respectivement 5 et 2,8 ans. Cela a rendu plus difficile l’étude de roches intéressantes, qui, selon Golombek, sont le trésor d’un géologue.

Pour cette raison, Pathfinder a été une étape importante. « C’était le début d’une renaissance de Mars », explique Golombek.

En plus de plus de 12 000 images de la surface de la planète, la mission a effectué plusieurs analyses chimiques du sol martien, trouvant des preuves à l’appui des conclusions du programme Viking selon lesquelles de l’eau aurait pu couler à la surface de Mars.

Maintenant, 25 ans plus tard, de nombreux autres explorateurs robotiques sont passés par Mars et d’autres sont toujours là. « Nous avons une petite flotte d’orbiteurs, trois engins spatiaux, deux rovers et un atterrisseur à la surface », explique Golombek. « Je veux dire, nous avons une petite communauté là-haut. »

Et nous, simples spectateurs, avons l’opportunité de connaître de plus en plus de détails sur notre voisin le plus convoité – jusqu’au jour où nous voyons enfin des êtres humains fouler le sol rouillé de Mars.

