La Superluna del Cervo en juillet est la plus grande, la plus brillante et la plus spectaculaire de 2022 : quand la voir

Le 13 juillet, le ciel sera embelli par la magnifique Superluna del Cervo, la plus grande et la plus brillante de l’année. Comment l’admirer et pourquoi on l’appelle ainsi.

En juillet, nous pourrons admirer dans le ciel la Pleine Lune la plus grande, la plus brillante et la plus spectaculaire de toute l’année 2022 : la Superluna del Cervo. Comme indiqué par l’Union italienne des astronomes amateurs (UAI), la pleine lune se produira exactement à 20h37, heure italienne, le mercredi 13 juillet. L’événement sera parfaitement visible de partout dans le « Boot ». Son nom est lié à la culture amérindienne et à leur calendrier lunaire traditionnel ; en fait, les tribus donnaient des noms aux pleines lunes de chaque mois sur la base d’événements naturalistes et d’autres phénomènes significatifs pour la vie des villages. Celui de juillet a été choisi car durant ce mois le stade du cerf mâle atteint sa taille maximale, compte tenu de la saison des amours (chez ces mammifères les bois se détachent année après année, devenant plus gros et plus ramifiés).

Quand voir la Superluna del Cervo en juillet 2022

Comme indiqué, pour admirer la Superluna del Cervo, il faudra attendre le soir du mercredi 13 juillet, lorsque la Lune se lèvera au Sud – Est à 21h05 (heure de Rome). La véritable phase de pleine lune sera atteinte quelques minutes plus tôt, exactement à 20h37. La Pleine Lune est appelée Superluna car la plénitude se produira près du périgée, qui est la distance minimale atteinte par le satellite naturel en orbite autour de la Terre. L’orbite de la Lune n’est en effet pas parfaitement circulaire, mais elliptique, avec un point de proximité maximale (le périgée, en fait), et un de distance maximale, l’apogée. Toutes les pleines lunes qui se produisent près du périgée sont appelées super lunes, tandis que celles à l’apogée sont communément appelées microlunes ou minilunes (ce ne sont pas des termes à validité scientifique). Le 13 juillet, le périgée sera touché exactement à 11h09, lorsque la Lune sera à une distance de 357 263 kilomètres, tandis que la pleine lune sera atteinte environ 9 heures plus tard, lorsque la Lune sera à une distance de 357 418 kilomètres . Les pleines lunes au périgée apparaissent légèrement plus grandes et plus brillantes que d’habitude, mais c’est quelques points de pourcentage de différence par rapport aux pleines lunes classiques, qui ne sont bien perçues que par ceux qui ont un œil exercé.

Simulation du ciel du soir du 13 juillet. Crédit : Stellarium

La Superluna del Cervo en direct le 13 juillet 2022

Pour admirer la Superluna del Cervo, il suffit de regarder par la fenêtre ou de descendre dans le jardin en direction du Sud-Est.La Lune se lèvera vers 21 (heure de Rome) au cœur de la constellation du Sagittaire, située entre la Couronne Sud (au Sud ) et le Capricorne à gauche. L’événement sera visible toute la nuit, jusqu’à ce que le satellite de la Terre se couche dans le Sud-Ouest, entre 5 et 6 heures le jeudi 14 juillet. En cas de conditions météorologiques défavorables ou si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas observer le ciel de vos propres yeux, vous pouvez suivre la diffusion en direct du projet de télescope virtuel (VTS) à partir de 21 heures, heure italienne, le mercredi 13 juillet. L’événement, disponible sur ce lien, sera commenté par l’astrophysicien italien Gianluca Masi – directeur scientifique du VTS – et montrera le satellite de la Terre tel qu’il se dresse sur les monuments de Rome. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux d’astronomie et de la Ville Éternelle.