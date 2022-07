SpaceX réalise un nouveau lancement record d’une fusée Falcon 9 cette semaine

Comme révélé par Apparence numérique dans le calendrier astronomique de juillet, le mois aura une série de lancements de fusées. SpaceX, évidemment, ne pouvait pas être laissé de côté. Sur les six missions annoncées par la société, cinq sont destinées à mettre en orbite des satellites du service Internet haut débit Starlink, et une est destinée à acheminer des fournitures vers la Station spatiale internationale (ISS).

La fusée Falcon 9 lance le 13e ce jeudi (7), un nouveau record de réutilisation SpaceX établi le mois dernier. Image : Space X

Ce jeudi (7), une fusée Falcon 9 décollera de la rampe de lancement 40 (LC-40) de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral, en Floride, à 10 heures (toutes les heures indiquées dans le texte sont basées sur l’heure de Brasília zone), transportant un lot de 53 satellites en orbite terrestre basse.

Ce sera la 13e mission du modèle B1058, qui deviendra le deuxième booster à réaliser ce nombre record de lancements SpaceX, ainsi que le 28e vol d’un Falcon 9 en 2022.

On estime qu’environ neuf minutes après le décollage, le premier étage atterrira sur le drone ferry. Lisez simplement les instructions (JRTI), déjà positionné stratégiquement dans l’océan Atlantique.

Dimanche, la société lancera un autre lot de satellites Starlink, cette fois au départ de la base aérienne de Vandenberg, en Californie, à 23 heures, la première étape devant atterrir sur le ferry pour drones. Bien sûr, je t’aime toujours (OCISLY).

Ce sera ensuite au tour de la 25e mission du Service de ravitaillement commercial (CRS-25) de SpaceX vers l’ISS, sous contrat avec la NASA. Le lancement, quatre fois retardé, aura également lieu de nuit, vers 22h30.

Après cela, trois autres lancements de satellites Starlink sont prévus pour ce mois-ci, sans date pour le moment, deux depuis la Floride et un depuis la Californie.

Si tous réussissent et se déroulent dans les délais impartis, SpaceX termine juillet avec 33 lancements effectués en 2022, soit deux de plus que le total pour 2021. L’entreprise a déjà atteint plus de la moitié des 52 prévus pour l’année.

