Depuis la semaine dernière, une « pluie » de poissons – d’anchois, plus précisément – provoque l’étrangeté des citoyens de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. Et quand nous disons « pluie », nous entendons littéralement : ce sont des poissons qui tombent du ciel, une zone que vous reconnaîtrez probablement comme « pas là où vivent les poissons ».

Après quelques consultations et recherches, les biologistes de la métropole américaine pensent être arrivés à une réponse : apparemment, les anchois ont connu une poussée de reproduction, générant ce que les experts ont appelé « la deuxième plus grande épidémie mensuelle que nous ayons jamais vue ». Savez-vous qui l’a aimé ? Les oiseaux.

Un oiseau attrapant un poisson pour son prochain repas : l’épidémie d’anchois dans la région de San Francisco a généré une « pluie de poissons » grâce aux oiseaux qui laissent tomber leur proie en l’air (Image : Jon Osumi/)

Les oiseaux côtiers, tels que les goélands et les skuas, chassent généralement leurs proies en mer, les emmenant à terre pour les manger ou les offrir aux poussins. Mais, tout comme vous dans ce restaurant qui a tout simplement trop sur le menu, les oiseaux ne savent pas quoi faire avec une telle offre.

Résultat : ils pêchent des anchois, mais les lâchent en l’air. Autrement dit, pluie de poissons.

L’information a été confirmée par le Laboratoire de géochimie et d’écologie des poissons et des otolithes, lié au Département de biologie de la conservation des animaux, des poissons et de la faune de l’Université de Californie-Davis, qui a alerté la communauté sur l’épidémie d’anchois.

Encore une fois : il pleut des anchois. À un degré si intense que le forum en ligne Reddit a un fil entier sur, si un citoyen de San Franciscain décide de s’aventurer dans la rue, protégez sa tête. non, le Apparence numérique n’exagère pas. Selon un habitant interrogé par la chaîne de télévision locale, il « a soudainement entendu un son semblable à ‘virgule‘, suivi du bruit de quelque chose heurtant violemment le sol », tandis qu’un autre a failli être « frappé par un poisson en attendant le bus ».