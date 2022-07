Des ossements d’humains et d’animaux tués en sacrifice il y a plus de 2 000 ans sont découverts en Angleterre

Le chercheur a déclaré que la découverte de personnes préhistoriques qui y vivaient et d’objets de leur vie quotidienne fournit à l’équipe de nouveaux indices sur le mode de vie de l’âge du fer.

« Nous en savons beaucoup sur la vie en Grande-Bretagne pendant et après l’invasion romaine, car tant de choses ont été écrites », a-t-il déclaré. « Mais, nous n’avons rien d’écrit auparavant, les réponses sur la façon dont ils vivaient ne viennent que de ce que nous avons trouvé sur le terrain. »

En particulier, les dernières découvertes aideront les archéologues à mieux comprendre les pratiques religieuses dans les communautés à l’époque.

Les restes d’animaux trouvés au fond des fosses auraient servi de nourriture pendant des semaines à cette colonie, mais il est également probable qu’ils aient été utilisés dans un sacrifice important à leurs dieux. Dans certaines tombes, des parties d’animaux ont été placées au-dessus et avec d’autres.

Crâne, vertèbres et os de la mâchoire d’une vache découverts sur le site. Image : Université de Bournemouth



« Nous avons trouvé, par exemple, la tête d’une vache sur le corps d’un mouton », a révélé Russell. « Nous ne savons pas pourquoi ils l’auraient fait, ce qui pour nous est totalement bizarre, mais aussi un nouvel aperçu fascinant de leurs systèmes de croyances. »

L’étudiant en archéologie Nathan Sue a nettoyé et préservé les découvertes de la colonie, y compris la poterie, les os d’animaux et les bijoux. « Certaines des découvertes les plus passionnantes que nous ayons faites lors des fouilles incluent une bague que nous avons trouvée au doigt de quelqu’un dans l’une des tombes. C’est un alliage de cuivre, peut-être du bronze, et c’est bien de constater que les bagues de cet âge ne sont pas courantes. »

Il y avait aussi des restes de charbon et de silex, une roche sédimentaire silicatée faite de quartz cryptocristallin, ainsi que des preuves que les humains à l’époque y déposaient leurs ordures.

Russell a déclaré que les fouilles se poursuivraient pendant une autre semaine et que les ossements humains seraient analysés avant d’être finalement remis au sol. « L’équipe continuera à rechercher et à scanner la région pour plus d’activités qui pourraient révéler plus de secrets sur la vie dans la Grande-Bretagne pré-romaine.

