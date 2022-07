Des ingénieurs allemands testent des robots lunaires près du volcan Etna en Italie

De petits robots d’exploration et d’échantillonnage lunaires testent leurs compétences aux abords de l’Etna, l’un des volcans les plus actifs d’Italie et probablement de toute l’Europe.

la dite Unité mobile légère (LRU) 1 et deux ont été développés par le Centre aérospatial allemand (DLR, dans l’acronyme allemand) en tant que véhicules de locomotion spécialisés dans les terrains accidentés et escarpés ou tout autre adjectif qui échappe à la description de « droit ».

