Les petits mammifères ont une quantité de plastique dans leurs excréments comparable à celle des humains

Des chercheurs enquêtant sur l’exposition des petits mammifères au plastique au Royaume-Uni ont trouvé des traces dans les fèces de plus de la moitié des espèces examinées. Dans un article paru ce lundi (4) dans le magazine Science de l’environnement totall’équipe, composée de scientifiques de l’Université du Sussex, de la Mammal Society et de l’Université d’Exeter, affirme que les densités de plastique excrété par des animaux tels que les oursins terrestres et les rats bruns sont comparables à celles rapportées dans les études humaines.

Des échantillons fécaux de sept espèces ont été prélevés et analysés. Chez quatre d’entre eux (l’oursin terrestre, le mulot, le campagnol et la souris brune) des quantités de microplastiques comparables à celles rapportées dans les études humaines ont été trouvées. Image : E. Thrift, A. Porter, TS Galloway, F. Mathews et. là

« En analysant les matières fécales de certains de nos petits mammifères les plus répandus, nous avons pu donner un aperçu de l’impact potentiel du plastique sur la faune – et identifier les plastiques les plus couramment rejetés dans notre environnement », a déclaré Fiona Mathews, professeur de biologie environnementale. à l’Université de Sussex, co-auteur de l’étude.

D’après le site Physiquela recherche a identifié des polymères plastiques chez quatre des sept espèces dont les échantillons fécaux ont été prélevés : l’oursin terrestre, la souris des champs, le campagnol des champs et la souris brune.

Les chercheurs s’attendaient à voir des concentrations plus élevées dans les échantillons provenant de zones urbaines et moins de volume chez les espèces herbivores, cependant, ils ont constaté que l’ingestion de plastique se produisait à divers endroits, en plus d’être divisée presque également en herbivores, insectivores et omnivores.