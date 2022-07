Le satellite CAPSTONE s’échappe avec succès de l’orbite terrestre et entame son voyage vers la Lune

Le satellite CAPSTONE, lancé par la NASA il y a environ une semaine, a réussi à sortir de l’orbite terrestre et a finalement entamé son voyage vers la Lune, où il devrait arriver dans environ quatre mois.

Le voyage de CAPSTONE vers la Lune, cependant, a connu plusieurs troubles avant même qu’il ne quitte la Terre, étant donné que le lancement du satellite de la taille d’un four à micro-ondes a été retardé à plusieurs reprises (six, selon notre décompte, était une suspension temporaire) jusqu’à ce qu’il soit lancé par Rocket Lab sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande.

Le petit satellite CAPSTONE collectera des informations de la Lune pour aider la NASA dans le développement de nouvelles technologies pour le programme Artemis (Image : NASA/Reproduction)

« Cela va probablement prendre un peu de temps pour que cela s’installe », a déclaré Peter Beck, fondateur de Rocket Lab, à l’Associated Press. « Ce projet nous a pris deux ans, presque deux ans et demi et c’est juste, incroyablement difficile à faire. alors vois [o CAPSTONE] donner ce résultat et voir le vaisseau spatial se diriger vers la lune est quelque chose d’absolument épique ».

La mission CAPSTONE a attiré l’attention des passionnés d’astronomie pour le prétendu « retard » avec lequel le satellite atteindra la Lune. La mission Apollo 11 de 1969 a mis entre trois et cinq jours pour atteindre le satellite.

En effet, contrairement à la fusée Saturn V, qui a emmené Neil Armstrong, Edwin « Buzz » Aldrin et Michael Collins sur la lune, la fusée Rocket Lab mesure « seulement » 18 mètres (m) et est surtout appréciée pour ses performances dans lancer des artefacts en orbite terrestre, et non voyager sur de longues distances – la Terre et la Lune sont séparées d’environ 385 000 kilomètres (km). C’est peu en termes astronomiques, mais c’est un « peu » tout de même considérable pour notre échelle de perception.

Par conséquent, CAPSTONE suit un modèle de voyage efficace via une route connue sous le nom de « transfert lunaire balistique » (BLT). Essentiellement, une voie qui valorise l’économie de carburant.

« Les BLT sont un type de transfert à faible énergie dans lequel un vaisseau spatial se lance à 1-2 millions de kilomètres de la Terre (où la perturbation de la gravité du soleil devient dominante), puis revient sur Terre avec un rayon de périgée plus grand qu’auparavant et un différent plan d’orbite géocentrique », explique le document qui décrit la trajectoire de la société Colorado Advanced Space, qui exploite CAPSTONE en partenariat avec la NASA.

Fondamentalement, le vaisseau spatial fait le tour de la Terre et obtient une « accalmie » en utilisant la force gravitationnelle du Soleil pour se lancer hors de notre orbite. En pratique, ce n’est pas la propulsion du navire qui nous le fait perdre, mais « l’effet fronde » de cette manœuvre.

En atteignant la lune, CAPSTONE sera le premier objet humain sur notre satellite à suivre une orbite appelée « halo rectiligne”, une manière fantaisiste de dire que l’artefact dessinera la forme d’un œuf, un passage étant incroyablement proche de la surface lunaire et l’autre beaucoup plus éloigné.

L’idée est de capturer différents types d’informations et de les restituer à la NASA, afin que l’agence spatiale américaine puisse les utiliser pour développer le Passerelle lunaireune sorte de base orbitale proche de la Lune – pensez à la Justice League Tower de DC Comics, mais sans Batman ni Superman.

