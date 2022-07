Les glaciers du Tibet cachent un millier de bactéries inconnues de la science

Une étude publiée dans la revue Biotechnologie naturelle identifié environ un millier d’espèces de bactéries encore inconnues de la science. La recherche a soulevé des inquiétudes quant à la propagation par ces espèces de maladies éradiquées depuis longtemps ou, pire, nouvelles pour nous.

Le millier de nouvelles espèces de bactéries inconnues ont été identifiées à l’état de conservation dans les différents glaciers d’Asie, plus précisément au Tibet. D’où l’inquiétude des scientifiques : parce qu’ils sont dans un état d’animation suspendue, il est possible que la fonte des glaces – largement démultipliée par le réchauffement climatique – les fasse « se réveiller ».

Le plateau tibétain compte plusieurs glaciers qui mènent à des régions très denses en Chine et en Inde : le millier de bactéries inconnues pourraient finir par apporter des maladies dans des zones immensément peuplées (Image : sanyanwuji/)

Des échantillons de neige et de glace de 21 glaciers ont été collectés entre 2010 et 2016 par plusieurs universitaires, dont des scientifiques de l’Académie chinoise des sciences (CAS), qui ont signé le nouvel article. Dans un environnement contrôlé, ils ont fait fondre ces échantillons et identifié 968 espèces de microbes. Parmi ceux-ci, 98% étaient complètement nouveaux pour la connaissance humaine.

La suspicion que les bactéries congelées apportent des maladies sans précédent n’est pas exactement nouvelle : il y a environ un an, également au Tibet, des échantillons de virus datant d’il y a jusqu’à 15 000 ans ont été trouvés, faisant craindre que s’ils étaient « libérés » de leurs prisons de glace, ils pourraient migrer vers d’autres pays. et causent des problèmes à certaines plantes et, par conséquent, aux animaux et aux humains qui les mangent et n’ont pas de défenses spécifiques à d’éventuels problèmes.

« Ces micro-organismes peuvent transporter avec eux des facteurs virulents qui peuvent rendre les plantes, les animaux et les humains vulnérables », indique un extrait de l’étude. « Nous encourageons la prudence car ces agents pathogènes anciens et sans précédent piégés dans les glaciers peuvent provoquer des épidémies localisées ou même de nouvelles pandémies. »

La localisation géographique de la découverte a également des implications inquiétantes : la chaîne de montagnes tibétaine a des ruisseaux qui traversent ces glaciers, se jetant dans des rivières et des lacs qui mènent à des zones extrêmement peuplées en Inde et en Chine.

« Le plateau tibétain, qui est également connu comme » le réservoir d’eau de l’Asie « , est la source de plusieurs des plus grands fleuves du monde, dont le Yangtsé, le fleuve Jaune, le Gange et le Brahmapoutre », lit un autre extrait de l’étude.

