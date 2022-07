Une étrange créature sans yeux trouvée sur la plage fait peur aux baigneurs

Les apparitions d’animaux étranges (du moins pour la plupart des gens) sur les plages sont toujours surprenantes, car nous ne sommes souvent pas habitués à certains animaux marins. Cependant, ce record pris sur la plage de Gabr el-Bint sur la péninsule égyptienne du Sinaï fait froid dans le dos.

Andrea Jud, 39 ans, a publié sur les réseaux sociaux une photo de la créature bizarre qu’il a trouvée sur les lieux. Le cadavre de l’animal tordu aux mâchoires ouvertes et une partie du corps lacéré a surpris la femme. « Je ne l’ai pas touché. Le simple fait de le regarder me mettait mal à l’aise », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec l’agence de contenu Pen News.

Selon la femme, la créature n’avait pas d’yeux et se trouvait toujours dans un endroit étrange, à environ 12 mètres de la mer. « Je campais avec un groupe d’amis, nous avions marché jusqu’au site le long de la côte de Dahab. Je l’ai vu tôt le matin en revenant de la plage.

« Il avait l’air vraiment mort – la peau était sèche et gris foncé et inégale. Il a une tête distinctive, avec une bouche ouverte montrant des dents acérées. Il y avait une ouverture plus loin dans la tête où l’on soupçonnerait les oreilles, mais cela aurait pu être les branchies.