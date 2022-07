Les données sur les tremblements de terre révèlent que le noyau de la Terre est en train de changer

Les recherches menées par Virginia Tech ont utilisé des données sismiques sur 20 ans (informations provenant de tremblements de terre) pour montrer que la couche la plus externe du noyau terrestre est en train de changer, ce qui pourrait avoir un impact sur le champ magnétique de notre planète.

Au primaire, on a appris que la Terre est composée de trois couches principales : la croûte (notre surface), le manteau (la partie rocheuse juste en dessous) et enfin, le noyau. Ce que nous verrons plus tard, c’est que ces couches ont plusieurs couches plus petites : dans le cas du noyau, il y en a deux – la couche externe (principalement composée de fer et de nickel) et la couche interne (mêmes matériaux, mais plus liquide).

La destruction que nous voyons avec les tremblements de terre est la dernière partie d’un processus géologique qui commence beaucoup plus tôt, et implique même le noyau terrestre, qui change lentement à cause d’eux (Image : SDubi/)

C’est dans la couche externe que se concentre l’étude de Virginia Tech : selon le matériau dégagé, des séismes survenus dans des régions similaires, mais en l’espace de 20 ans, ont réussi à modifier la composition chimique de cette partie du noyau, en altérant la disposition d’éléments là-bas. En pratique, l’événement le plus récent comportait des ondes de choc qui se déplaçaient une seconde plus vite que le temps passé dans la même zone par un tremblement précédent.

« Quelque chose a changé dans la trajectoire de cette vague, de sorte qu’elle se déplaçait plus vite maintenant », a déclaré Ying Zhou, le géoscientifique qui est l’auteur principal de l’article. « Le matériel qui était là il y a 20 ans n’est plus là. C’est un nouveau matériau, et il est plus léger. Ces éléments plus légers vont monter et modifier la densité de la région où ils se trouvent.

Ces ondes sont appelées « SKS », ce qui indique « cisaillement » (S) et « compression » (K). Brièvement expliqué, ils traversent le manteau par cisaillement, atteignent la couche externe du noyau par compression et sortent de l’autre côté, traversant à nouveau le manteau, à nouveau cisaillés.

Les relevés d’ondes SKS proviennent de deux secousses survenues dans les îles Kermadec, au sud de l’océan Pacifique, la première en 1997 et la seconde en 2018. Des analyses sismologiques de ce type montrent comment la Terre change de l’intérieur vers l’extérieur au fil des ans. .

Et d’après les données extraites des ondes qui ont traversé le noyau terrestre, nous changeons beaucoup : une seconde peut sembler une petite quantité, mais elle a du poids pour la géologie moderne. Les métaux au centre de la planète influencent directement la configuration du champ magnétique, qui à son tour nous protège du rayonnement solaire. Un fort champ magnétique est ce qui nous empêche de devenir comme Mars, par exemple : totalement sec et « désertifié ».

Le problème : Une grande partie de notre compréhension du centre de la Terre est basée sur des modèles spéculatifs, et la relation entre la couche externe de notre noyau et le champ magnétique n’est toujours pas entièrement comprise.

« Si vous regardez le pôle nord magnétique, il se déplace actuellement à une vitesse de 50 kilomètres [km] par an », a déclaré Zhou. « Il s’éloigne du Canada et se dirige vers la Sibérie. Le champ magnétique n’est pas toujours le même. Il change. Et puisqu’elle change, il est possible de supposer que la convection de la couche externe de la Terre change également avec le temps, bien qu’il n’y ait aucune preuve directe. Nous ne les avons jamais trouvés.

Zhou spécule que des éléments tels que l’hydrogène et le carbone et l’oxygène ont été expulsés de la couche externe du cœur entre 1997 et 2018, correspondant à une réduction de densité comprise entre 2% et 3% et une augmentation de la vitesse de convection d’environ 40 kilomètres par heure ( km/h).

L’équipe de Virginia Tech estime que leur étude servira de base à de futures recherches pour fournir des données plus approfondies sur la géologie du noyau de notre planète.

Le matériel complet a été publié dans la revue scientifique Nature.

