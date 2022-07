Une étude révèle l’effet dévastateur de la vie dans l’espace sur les os des astronautes

Selon les chercheurs, il s’agit d’un facteur de grande préoccupation pour les projets ambitieux de futurs voyages de longue durée, tels que les missions prévues sur Mars.

D’après le site Alerte scientifique, les astronautes peuvent perdre jusqu’à 2 % de leur densité osseuse pour chaque mois passé dans l’espace, comme le soulignent des recherches antérieures. Cela est principalement dû au fait que leurs jambes et leurs pieds ne subissent pas la pression de la gravité lorsqu’ils se tiennent debout ou marchent.

Pour savoir comment les astronautes récupèrent après avoir reculé sur Terre, la nouvelle étude a surveillé les poignets et les chevilles de 17 astronautes avant, pendant et après un séjour sur la Station spatiale internationale (ISS).

« La densité osseuse perdue par les astronautes équivaut à la quantité d’os qui serait endommagée sur plusieurs décennies sur Terre », a déclaré le co-auteur de l’étude Steven Boyd, directeur de l’Institut McCaig pour la santé des os et des articulations de l’Université de Calgary au Canada.

Samantha Cristoforetti, Bob Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins, quatre membres d’équipage de l’Expédition 67 sur la Station spatiale internationale. Les astronautes qui passent beaucoup de temps dans l’espace subissent des conséquences dévastatrices. Image : NASA

Selon la recherche, la densité du tibia de neuf des astronautes n’avait pas complètement récupéré après un an sur Terre – et il leur manquait encore environ une décennie de masse osseuse.

Autre point relevé par les auteurs de l’étude, les astronautes qui ont participé à des missions plus longues, allant de quatre à sept mois sur l’ISS, ont mis le plus de temps à récupérer. « Plus vous passez de temps dans l’espace, plus vous perdez d’os », a déclaré Boyd à l’Agence France-Presse (AFP).

Selon lui, il n’est pas possible de prédire comment cette situation pourrait évoluer. « Il est possible que nous atteignions un état d’équilibre après un certain temps ou il est possible que nous continuions à perdre de la masse osseuse. »

Pour Guillemette Gauquelin-Koch, responsable de la recherche médicale au CNES, l’apesanteur vécue dans l’espace est l’inactivité physique la plus drastique qui soit. « Même avec deux heures d’exercice par jour, c’est comme si vous étiez cloué au lit pendant les 22 autres heures », a déclaré le médecin, qui participe à la nouvelle recherche.

Certains exercices sont plus efficaces pour conserver la masse osseuse que d’autres, selon l’étude. Le soi-disant «soulevé de terre» s’est avéré nettement plus efficace que l’aérobic comme un tapis roulant ou un vélo. C’est une activité avec des poids qui développe les muscles du bas du dos, des jambes, des trapèzes et des fessiers. C’est l’un des trois exercices de dynamophilie standard, avec le squat et le développé couché.

Boyd a déclaré que les astronautes – qui sont des personnes en forme et ont en moyenne 40 ans – n’ont pas tendance à remarquer une perte osseuse drastique. L’astronaute canadien Robert Thirsk, qui a passé 204 jours dans l’espace, a déclaré que ses os et ses muscles avaient mis plus de temps à récupérer après le vol spatial. « Mais un jour après l’atterrissage, je me sentais déjà à nouveau à l’aise en tant que Terrien », a-t-il déclaré dans un communiqué accompagnant l’article scientifique.

