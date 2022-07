Le nombre d’incendies en Amazonie en juin est le plus élevé des 15 dernières années pour la période

Les données publiées par l’Institut national de recherche spatiale (INPE) indiquent que l’Amazonie a connu une augmentation significative du nombre d’incendies en juin, avec 2 562 foyers recensés. Cela représente le record le plus élevé pour le mois au cours des 15 dernières années, étant inférieur seulement à celui de 2007, lorsque 3 519 points de feu ont été calculés.

En 2022, il y a déjà 7 553 foyers identifiés, un nombre supérieur de 19 % aux 6 387 points vérifiés au cours des six premiers mois de l’année dernière. Il s’agit également de l’indice le plus élevé du semestre depuis 2019, lorsque 10 606 incendies avaient été enregistrés.

Le nombre d’incendies en Amazonie brésilienne en juin 2022 était le plus élevé des 15 dernières années. Image : Greenpeace

Le gouvernement Bolsonaro marqué par l’escalade des incendies en Amazonie

Il est possible de constater une tendance alarmante : depuis le début du gouvernement fédéral actuel, la saison des incendies en Amazonie a commencé systématiquement avec une augmentation significative par rapport à la période précédente.

En juin 2019, la première année de l’administration de Jair Bolsonaro (PL), 1 880 incendies ont été recensés. Au cours du même mois, en 2020, il y en avait 2 248, passant à 2 305 l’année dernière.

Toujours selon l’INPE, bien que juin marque le début de la saison sèche dans le biome, ce n’est toujours pas la période la plus critique. Historiquement, les nombres les plus élevés d’incendies et de déforestation sont enregistrés entre août et novembre, lorsque la sécheresse dans l’écosystème s’intensifie, facilitant les changements d’utilisation des terres et alimentant les flammes.

Pour la responsable environnementale de la campagne forestière de Greenpeace Brésil, Cristiane Mazzeti, ce scénario est totalement lié au gouvernement Bolsonaro. « C’est le résultat de tout un contexte non seulement de tolérance mais aussi d’incitation à la criminalité environnementale qui s’est instauré au Brésil ces dernières années », a déclaré le militant à DW, une chaîne de télévision allemande.