Le télescope spatial James Webb observera bientôt les comètes

Les comètes intriguent l’humanité depuis des millénaires, mais avec le début des opérations scientifiques du télescope spatial James Webb ce mois-ci, les scientifiques espèrent percer des secrets sur ces objets glacés.

Dans une étude dirigée par Heidi Hammel, vice-présidente exécutive de l’Association des universités pour la recherche en astronomie et scientifique interdisciplinaire de Webb, les puissants instruments infrarouges de l’observatoire seront entraînés sur trois comètes du système solaire. L’objectif sera d’analyser la composition chimique des étoiles. Comme ils font partie des corps les plus primitifs de notre galaxie, ces informations pourraient révéler des indices sur les débuts de la vie dans l’espace.

« Nous voulons étudier les comètes avec Webb en raison des capacités très puissantes du télescope dans le proche et le moyen infrarouge », a déclaré Hammel dans un communiqué. « Ce qui rend ces longueurs d’onde de lumière particulièrement puissantes pour l’étude des comètes, c’est qu’elles nous permettent d’étudier la composition chimique de cette poussière et de ce gaz sortant du noyau de la comète et de découvrir ce que c’est. »

L’équipe de Hammel observera trois comètes, chacune d’une famille différente. Le premier sera celui de Jupiter – potentiellement la comète Borrelly, dont l’orbite est affectée par la gravité de la géante gazeuse. La seconde sera une comète de la ceinture principale – probablement la comète Read.

La troisième sera ce qu’on appelle une « comète cible d’opportunité », c’est-à-dire qui n’a pas encore été découverte. Les chercheurs espèrent que cette troisième sera détectée par Webb avant le début de cette étude et qu’elle appartiendra à une autre famille d’étoiles que les deux autres cibles. Dans un scénario possible, l’équipe serait en mesure d’étudier une comète Oort Cloud qui pourrait provenir de la périphérie du système solaire.

« L’une des forces de Webb est sa capacité à détecter les objets faibles, ce qui en fait un excellent outil pour étudier ces très rares intrus interstellaires », a déclaré Hammel. « Si nous pouvions collecter des informations sur la composition de sa surface, cela pourrait ouvrir un tout nouveau champ d’étude. »

L’étude fait partie du cycle 1 du programme d’observations en temps garanti, qui aura lieu au cours de la première année d’exploitation du James Webb.

