Le capteur de vent du rover Persévérance est endommagé

Le rover Persévérance a atterri sur Mars en février 2021 emportant, entre autres instruments, une station météo baptisée Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA). Cet instrument comprend deux capteurs de vent qui mesurent la vitesse et la direction, parmi plusieurs autres capteurs qui fournissent des mesures météorologiques telles que l’humidité, le rayonnement et la température de l’air.

De petites roches transportées par de fortes rafales de la planète rouge ont récemment endommagé l’un des capteurs de vent, mais MEDA suit toujours le vent dans sa zone d’atterrissage à Jezero Crater, mais avec une sensibilité réduite.

« À l’heure actuelle, les capacités du capteur sont réduites, mais il fournit toujours des magnitudes de vitesse et de direction », a écrit Rodriguez Manfredi, scientifique au Centre Français d’astrobiologie de Madrid, dans un e-mail. « Toute l’équipe est en train de réajuster la procédure de récupération pour obtenir plus de précision à partir des lectures du détecteur en bon état. »

Les deux capteurs de vent à peu près de la taille d’une règle sur le Persévérance sont entourés de six détecteurs individuels qui visent à fournir des lectures précises dans toutes les directions, selon les matériaux du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie, qui gère le rover.

Chacun des deux principaux capteurs de vent est connecté à une perche qui peut se déployer pour éloigner les capteurs du rover pendant qu’il roule, car Persévérance affecte les courants de vent par ses propres mouvements en raison de la faible atmosphère martienne.

« Ni les prédictions ni l’expérience que nous avions des missions précédentes ne prédisaient des vents aussi forts, ni des matériaux aussi lâches de cette nature », a déclaré Rodriguez Manfredi.

En ce moment, le rover Perseverance, avec l’hélicoptère Ingenuity, explore un ancien delta fluvial qui aurait pu être riche en microbes il y a des milliards d’années.

En plus de mesurer le vent, les conditions météorologiques et la composition des roches, le rover collecte les matériaux les plus prometteurs à stocker lors d’une future mission de retour d’échantillons pour renvoyer des échantillons sur Terre dans les années 2030.

