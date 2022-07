Crabe poilu découvert en Australie

Il ne fait aucun doute que l’Australie est l’endroit avec les animaux les plus étranges au monde. Du kangourou au diable de Tasmanie, de l’ornithorynque à l’émeu en passant par plusieurs espèces venimeuses d’araignées et de scorpions, le pays offre une faune très variée. L’animal du moment est un crabe poilu.

Bien sûr, les crabes de mangrove brésiliens ont aussi de la fourrure. Mais seulement sur les jambes. L’animal trouvé près de la ville de Danemark sur la côte sud-ouest de l’Australie utilise des éponges pour devenir encore plus poilu et est étroitement lié aux bernard-l’ermite les plus connus.

Une famille a repéré l’animal et a envoyé le spécimen à Andrew Hosie, conservateur des collections de crustacés et de vers au Western Australian Museum de Perth. Il a reconnu l’animal comme une espèce « assez inhabituelle » de crabe éponge.

« L’extrême gentillesse était le cadeau pour nous. Les crabes éponges sont souvent poilus, mais cela ressemble plus à du feutre ou du velours qu’à un pelage hirsute. » la science en direct. Il a ensuite contacté Colin McLay, un biologiste marin à la retraite et ancien professeur à l’Université de Canterbury en Nouvelle-Zélande.

Le professeur a étudié les crabes éponges pendant des décennies et a confirmé qu’il s’agit d’une espèce jusque-là inconnue. En comparant avec d’autres crustacés de la collection du musée, ils ont remarqué que quatre autres spécimens avaient été collectés entre 1925 et 1983, sans être identifiés.

Le crabe a été nommé Lamarckdromia beagle, en l’honneur du HMS Beagle, le navire qui a emmené Charles Darwin lors de sa deuxième expédition de recherche à Albany, en Australie, en 1836. De plus, le crustacé a un pelage similaire à celui des chiens beagle.