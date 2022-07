Une étude étudie l’évolution du placenta chez les mammifères

À l’exception de l’ornithorynque et de l’échidné, les mammifères sont des animaux qui engendrent leur progéniture dans un placenta. La plus grande difficulté pour les scientifiques d’étudier l’évolution de cet organe et d’autres organes et tissus mous est qu’ils ne laissent pas autant de preuves fossiles que les os et les dents.

Maintenant, dans de nouvelles recherches, les chercheurs ont utilisé des modèles d’expression génique, appelés transcriptomique, pour étudier les origines du placenta. L’organe change chez les mammifères, les placentas humains étant plus invasifs, occupant toute la paroi de l’utérus jusqu’aux tissus maternels, et chez d’autres touchant juste la paroi utérine.

Alors Vincente J. Lynch, professeur agrégé de sciences biologiques à l’Université de Buffalo College of Arts and Sciences, s’est demandé : quel type de placenta étaient les premiers placentas. À l’aide de modèles d’expression génique, l’auteur principal et ses collègues ont reconstitué l’évolution de l’organe pour comprendre à quoi ressemblait le dernier ancêtre commun des mammifères euthériens.

« Nos données nous disent que ce placenta était invasif et que les placentas non invasifs ont évolué plusieurs fois chez les mammifères. Cela répond à un mystère vieux de 150 ans : les gens se demandent depuis quel type de placenta a été le premier.

En plus des deux animaux mentionnés au début, qui sont des monotrèmes, il existe encore des marsupiaux comme exceptions, le placenta étant vital dans les grossesses longues, aidant au développement du fœtus. L’organe évoque également une très forte réponse physiologique de la mère.

La recherche de Lynch, avec Katelyn Mika, étudiante postdoctorale en génétique humaine et biologie et anatomie des organismes à l’Université de Chicago, Camilla M. Whittington et Bronwym M. McAllan de l’Université de Sydney, a été publiée dans eViejeudi dernier (30).