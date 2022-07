Des baleines à bosse de différentes régions font des «échanges culturels» de chansons, selon une étude

De la même manière qu’un citoyen du Nord-Est finira par « attraper » de l’argot de São Paulo s’ils vivent tous les deux assez longtemps (et vice versa), les baleines à bosse peuvent aussi faire un « échange culturel », apprendre des appels – ou des « chansons » – de leurs homologues d’autres régions de la planète.

La conclusion vient d’une étude de l’Université du Queensland, en Australie, qui a analysé les schémas de chant des spécimens mâles de l’espèce entre 2009 et 2015, réalisant que les baleines de Nouvelle-Calédonie, dans l’océan Pacifique Sud, scandaient des appels à leurs cousins. sur la côte est de l’Australie – sans même manquer une note.

Les baleines à bosse effectuent ce que les scientifiques appellent un « échange culturel », ce qui indique que les spécimens d’une région « apprennent » les chants et sont appelés « cousins ​​» d’une autre région (Image : Tomas Kotouc/)

« Cela indique un niveau de transmission des habitudes qui dépasse celui observé chez toute espèce non humaine », a déclaré le Dr Jenny Allen, dont la thèse de doctorat universitaire a lancé l’étude.

Selon l’expert, la conclusion est venue après une analyse approfondie à la fois de la quantité de sons produits par les baleines à bosse, ainsi que de leurs durées respectives.

« En écoutant les baleines à bosse australiennes, nous avons pu évaluer si les chansons changeaient de quelque manière que ce soit lorsqu’elles étaient chantées par les baleines de Nouvelle-Calédonie », a déclaré le Dr. Allen. « Nous avons constaté qu’ils avaient appris les sons exacts, sans aucune simplification et sans oublier aucune hauteur. Et chaque année où nous les avons observées, elles scandaient un cri différent, ce qui indique que les baleines à bosse peuvent très rapidement apprendre des chants entiers d’autres populations, même si [a canção] qu’elle soit complexe ou difficile ».

Selon l’étude, il est probable que ces baleines à bosse effectuent cet échange culturel lorsqu’elles interagissent sur des sites d’alimentation communs : les deux espèces partagent des routes de migration à travers la Nouvelle-Zélande et se nourrissent souvent ensemble en Antarctique.

Il convient de rappeler que les baleines à bosse ont récemment été retirées de la liste des animaux en voie de disparition, mais le Dr. Allen dit que ce n’est que le début et que les efforts de conservation doivent être intensifiés si nous voulons préserver – et faciliter – la reproduction de l’espèce. Cette étude, selon elle, est une manière de nous mettre sur cette voie :

« Avoir une compréhension approfondie d’une espèce s’avère être un excellent moyen d’améliorer l’efficacité de sa conservation et de sa gestion », a-t-elle commenté. «Nous avons maintenant une image plus holistique des comportements, des mouvements et des interactions des baleines à bosse, y compris cet échange culturel. Cela indique que nous sommes mieux équipés pour les protéger des nombreuses menaces auxquelles ils sont confrontés alors que notre climat et notre planète continuent de changer.

L’enquête complète a été publiée dans la revue Rapports scientifiques.

