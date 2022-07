Programme Artemis : où la NASA construira-t-elle sa future base lunaire ?

Le programme Artemis, coordonné par la NASA (agence spatiale américaine), prévoit de ramener des humains sur la Lune en 2025, mais cette fois pour y établir une présence soutenue. C’est-à-dire une future base lunaire qui permettra la colonisation et l’exploration du satellite terrestre dans les décennies suivantes.

En ce sens, les organisateurs d’Artemis ont cherché ces dernières années des points ayant un accès facile à l’énergie solaire, une bonne communication avec la Terre et proches des RPS (régions sombres en permanence).

Selon les experts, ces zones contiennent probablement des dépôts de glace, qui peuvent ensuite être exploités pour fabriquer des articles de survie tels que de l’oxygène, de l’eau et des propulseurs de fusée.

Selon Holly Brown, experte au LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter, en anglais) et professeure à l’Université d’Arizona, il existe huit RPS disponibles sur la Lune avec le plus grand potentiel de ressources. Le cratère Faustini, proche du pôle sud du satellite, est celui qui présente les preuves les plus fortes de la présence d’eau, selon les critères de l’équipe de recherche.

« Bien que nous ayons identifié des RPS qui ont des conditions d’exploration appropriées pour les mesures volatiles, sur placeplus de données orbitales et d’expérience robotique et humaine sont nécessaires avant qu’une mission d’atterrissage puisse être effectuée en toute confiance dans ces environnements hostiles », a expliqué l’expert, qui a publié une analyse complète des régions dans la revue scientifique Icarus en mai.

De bonnes perspectives au pôle sud lunaire

Brown, cependant, parie que la zone entre les cratères Shackleton et De Gerlache, également situés au pôle sud de la Lune, est le tronçon idéal pour une future base lunaire. Très éclairée, la région a été identifiée comme un terrain d’atterrissage potentiel pour les futurs vols habités et robotiques de la NASA, comme Artemis 3, en 2025 – la première mission habitée du gouvernement américain depuis Apollo 17 en 1972.

Selon l’expert, la chaîne de montagnes Shackleton-De Gerlache est idéale pour les futures missions vers la Lune « en raison de son accès facile à l’énergie solaire et des communications avec la Terre ». Le site donne également accès à deux RPS avec un bon potentiel d’exploration, ainsi qu’à des ressources solaires à proximité et à des pentes qui traversent des terrains illuminés aux dépôts de glace lunaires. Le bord du cratère Gerlache, selon Brown, est la zone la plus prometteuse lors de l’examen d’un site d’atterrissage.

Si tout se passe comme prévu, les scientifiques disposeront de nombreuses données sur l’endroit où établir des avant-postes de recherche lunaire, y compris une grande base prévue par la Chine en partenariat avec la Russie.

Dans les années à venir, le gouvernement chinois a une série de missions lunaires, parmi lesquelles la possible construction d’une ILRS (International Lunar Research Station, en anglais) au pôle sud du satellite dans les années 2030.

En ce sens, le professeur de sciences planétaires et d’astrobiologie au Birkbeck College de Londres, Ian Crawford, prévient que la concurrence entre les États-Unis et la Chine ne s’étend pas à l’espace. « Une nouvelle course à l’espace devrait être évitée si possible, bien que les perspectives de coopération entre les principales nations spatiales ne semblent pas très prometteuses pour le moment », a-t-il déclaré.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !