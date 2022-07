Photo de comète prise par un astronome amateur mise en lumière par la NASA

Chaque jour, l’agence spatiale américaine (NASA) met en lumière une photo du domaine de l’astronomie, accompagnée d’une brève explication de ce qu’elle représente et de la nature de l’enregistrement. Aujourd’hui (1), elle a rendu hommage à l’Français José Joaquín Chambó, qui a photographié la comète PanSTARRS (alias « C/2017 K2”) – considérée comme la comète active la plus éloignée que nous ayons jamais détectée.

L’image, que vous voyez ci-dessous, montre très clairement la comète au centre, au milieu de l’amas d’étoiles IC 4665 et de l’étoile brillante Bêta Ophiuchi, dans le système Ophiuchus, presque au « bord » de la Voie lactée. Selon la description, Chambó a utilisé une lentille télescopique à capacité grand angle, qui privilégie les angles et les cadres extrêmement larges.

La comète PanSTARRS, enregistrée dans une image de l’astronome amateur José Joaquín Chambó, a été mise en évidence sur la page de la NASA (Image : Pepe Chambó/Collection personnelle)

« La comète PanSTARRS a été initialement détectée il y a plus de cinq ans, en mai 2017 », indique la description. « À l’époque, c’était la comète active la plus éloignée qui se dirigeait vers nous, alors qu’elle se trouvait à environ 2,4 milliards de kilomètres du Soleil. Cela l’a placé entre les distances orbitales d’Uranus et de Saturne.

Les observations faites par le télescope spatial Hubble ont indiqué que la comète a un noyau d’environ 18 kilomètres (km) de diamètre, mais sa cause de près de 800 000 km de longueur en fait l’un des plus gros objets de cette nature jamais vus par nos scientifiques.

Selon les informations divulguées – et une recherche rapide sur Internet -, Chambó travaille avec Industrial Electronic Engineering et a travaillé dans plusieurs entreprises du secteur technologique.

En dehors de l’environnement de travail, cependant, il est passionné d’astronomie et, bien qu’il travaille dans ce passe-temps en tant qu’amateur, il tient un blog personnel avec plusieurs enregistrements très intéressants. Et beaucoup d’entre eux ont été utilisés dans plusieurs publications majeures du secteur, telles que AstronomiA Magazine (Espagne), Sky & Telescope et Astronomy Magazine (États-Unis), Astronomy Now et Sky at Night (Royaume-Uni), Ciel et Espace (France) et Sterne und Weltraum (Allemagne), pour n’en citer que quelques-uns.

Il convient de rappeler que la comète PANSTARRS est déjà visible pour quiconque possède un télescope amateur à la maison et, le 14 juillet 2022, elle fera son passage le plus proche de la Terre, devenant visible dans les hémisphères nord et sud.

