L’éruption aux Tonga a généré des ondes de choc de près de 1 200 km de vitesse

Ce n’était pas seulement l’une des plus grandes, mais aussi la plus rapide de l’histoire : l’éruption du volcan. Hunga Tonga-Hunga Ha’apaisur la nation insulaire de Tonga, en Polynésie, a enregistré des ondes de choc si rapides qu’elles ont atteint 1 158 kilomètres par heure (km/h).

La conclusion vient d’une étude menée par des chercheurs de l’Université de Bath, au Royaume-Uni. « Il s’agissait d’une véritable explosion gigantesque, et vraiment unique en termes de ce qui a été observé par la science à ce jour », a déclaré l’auteur principal de l’étude, Corwin Wright, chercheur au Recherche universitaire de la Société royalelié à l’université.

L’éruption aux Tonga était si massive que son panache de fumée était visible depuis l’espace, et son explosion a provoqué des tsunamis avec des vagues atteignant 20 mètres de haut.

L’éruption des Tonga a eu lieu en décembre 2021, atteignant son point culminant en janvier de cette année. Le volcan en question se trouve à environ 65 km au nord de Tongatapu, l’île principale du pays. Selon le Volcanic Explosivity Index (VEI), l’éruption a atteint cinq points, qualifiée de « cataclysmique » dans les classifications officielles.

Officiellement, l’éruption a été la plus importante du 21e siècle et la plus importante des 30 dernières années en moyenne, juste derrière l’explosion de Pinatubo aux Philippines. Aux Tonga, il y a eu plusieurs morts et disparus, et des tsunamis si importants que certaines vagues ont atteint 20 mètres. Au Pérou, au moins deux personnes se sont noyées dans la montée des eaux à la suite de l’explosion.

Selon la NASA, la colonne de fumée projetée du volcan a atteint la mésosphère, atteignant une hauteur incroyable de 58 km et pouvait même être vue de l’espace. Ici sur Terre, pratiquement tous les systèmes – y compris même certains accéléromètres pour smartphones – ont capté les perturbations de l’éruption.

Wright et son équipe ont utilisé des données satellitaires et des observations au sol pour confirmer la vitesse des ondes de choc à travers la Terre. Selon l’équipe, l’éruption des Tonga a rivalisé à cet égard avec l’explosion du Krakatoa, en Indonésie, en 1803. Le volcan du XIXe siècle a produit des vagues assez rapides pour faire quatre fois le tour de la Terre, tandis que l’événement des Tonga a duré trois tours.

« L’éruption a été une expérience naturelle spectaculaire », a déclaré Wright. « Les données que nous avons pu recueillir à ce sujet nous aideront à améliorer notre compréhension de l’atmosphère et nous permettront d’améliorer nos modèles de climat et de météo. »

La recherche complète a été publiée et examinée dans la revue scientifique la nature.

