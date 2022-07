Un jeune Néerlandais s’engage à nettoyer 80% des déchets océaniques d’ici 2030

Lorsque le filet est plein, il est fermé, scellé et récupéré par l’un des bateaux, où le déchargement a lieu. Une fois que les navires sont pleins de plastique, ils apportent les déchets à un centre de recyclage sur le continent. Pour déterminer les points idéaux de nettoyage, l’ONG utilise des modèles mathématiques qui prédisent où le plastique est le plus susceptible de s’accumuler.

En plus du système de collecte directe en mer, les scientifiques de l’entité ont également développé des équipements à énergie solaire pour retirer les déchets des rivières avant même que les débris n’atteignent l’océan.

Du matériel de l’ONG The Ocean Cleanup en opération à l’embouchure d’une rivière en Jamaïque. Image: Divulgation / Le nettoyage de l’océan

Actuellement, l’ONG dispose déjà d’une dizaine de ces équipements, appelés « intercepteurs », travaillant dans les rivières de différentes parties du monde.

Slat dit que les premières opérations de nettoyage ont commencé en 2018, lors du test de l’équipement du système 001. Puis, en 2019, une mise à niveau du même système a effectué sa première extraction de plastique. C’était dans une région connue sous le nom de « Pacific Garbage Island ».

Située entre la côte de l’État américain de Californie et Hawaï, l’île aux ordures est 16 fois plus grande que prévu, avec 80 000 tonnes de déchets plastiques couvrant une superficie de 1,6 million de km2.

Ensuite, le système 001 a évolué pour devenir le système 002. Également connue sous le nom de Jenny, cette version a été développée pour effectuer des opérations de nettoyage occasionnelles tout au long des années 2021 et 2022.

Le Brésil est dans les plans de l’ONG spécialisée dans le retrait des déchets plastiques des eaux

Pour l’avenir, l’objectif de l’ONG est d’atteindre 10 systèmes en fonctionnement dans la région de l’océan Pacifique qui concentrent le plus de déchets plastiques et de doubler le nombre d’équipements en fonctionnement dans les rivières chaque année.

Les plans d’expansion incluent le Brésil, l’un des pays qui, selon Slat, a plus de rivières avec un potentiel pour l’élimination des déchets plastiques. « Il y a certainement beaucoup de travail à faire au Brésil, et nous aimerions travailler avec les entreprises et les gouvernements locaux pour essayer d’amener les intercepteurs dans les rivières du pays également. »

Il dit que c’est un bon investissement pour les gouvernements. « Parce qu’il est beaucoup plus coûteux de nettoyer ces déchets sur la côte, après qu’ils ont déjà affecté les plages et le tourisme, que de simplement les ramasser alors qu’ils sont encore dans les rivières », a-t-il expliqué.

Selon les données les plus récentes du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), les estimations indiquent que la quantité de plastique dans l’océan varie de 75 millions à 199 millions de tonnes, dont 89 % proviennent d’articles à usage unique tels que des sacs et emballage.

Ces déchets affectent plus de 800 espèces marines et côtières, à la fois en raison du risque d’enchevêtrement et des modifications induites dans l’habitat. De ce fait, les discussions de la Conférence des Nations Unies sur les océans tournent principalement autour de la réduction de l’utilisation du plastique et du remplacement de ce matériau.

L’une des initiatives est le New Plastics Economy Global Commitment, qui a été reconnu par 22 nouveaux pays lors de la réunion (dont 17 en Amérique latine). Les nouveaux signataires de l’accord ont également des gouvernements locaux, comme, dans le cas du Brésil, ceux des États de São Paulo, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte et Sergipe.

Ils rejoignent plus de 500 souscripteurs alignés sur une vision commune d’une économie circulaire pour le plastique, dans laquelle les articles ne deviennent pas des déchets ou de la saleté. Cela est possible en changeant la façon dont les plastiques sont produits, utilisés et réutilisés.

Le document contient des objectifs ambitieux pour éliminer, d’ici 2025, les articles en plastique dont nous n’avons pas besoin. Pour les plastiques dont nous avons besoin, l’engagement est d’établir des directives de réutilisation, de recyclage ou de compostage et de faire circuler tout ce que nous utilisons afin que ces matériaux restent dans l’économie et hors de l’environnement. En vertu de l’accord, chaque année, les signataires doivent rendre compte de leurs progrès.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !